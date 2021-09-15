Йом-Кипур 2021: традиции и строгие запреты Дня искупления у евреев

Йом-Кипур в 2021 году отмечается 16 сентября. Это самый важный из праздников в иудаизме; другие его названия – День очищения, День искупления, или Судный день.

Это время поста, покаяния и отпущения грехов: согласно Талмуду, в Йом-Кипур Бог окончательно решает судьбу каждого человека на будущий год. О главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ежегодно Йом-Кипур отмечается в разные даты, поскольку приходится на десятый день месяца тишрей еврейского лунно-солнечного календаря. Традиционно празднование начнется накануне, то есть с вечера 15 сентября.

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По преданию, именно в этот день Моисей вернулся с горы Синай и принес данные Богом Десять заповедей. В результате между евреями и Господом, простившим им все грехи, был достигнут союз.

Праздник Йом-Кипур завершает период 40-дневного духовного очищения и десять "Дней трепета" – времени переосмысления поступков, исправления ошибок и покаяния.

Считается, что в Йом-Кипур Господь, оценив деяния каждого человека за прошедший год, решает, какой будет его судьба в течение следующего года. Поэтому традиционное пожелание в праздник звучит так: "Чтобы Ваше имя было вписано в книгу жизни и скреплено печатью".

В Йом-Кипур евреи проводят особый обряд искупления – "капарот": произносят ритуальную фразу "Да будет это моим искуплением" и живую курицу вертят над головой, после чего ее дарят или отдают деньгами нуждающимся.

Еще один обычай – зажжение главой семьи семейной свечи "Нэр Хайим" (свеча жизни), которая горит до окончания праздника. В Йом-Кипур принято носить одежду белого цвета, что символизирует чистоту, а также быть предельно вежливыми друг с другом. Заканчивается праздник богатым застольем.

Особое место отводится молитвам покаяния. На вечернее богослужение мужчины облачаются в талит (молитвенная одежда в виде прямоугольного покрывала); литургия начинается с молитвы "Коль нидрей", затем следует вечерняя "Маарив", включающая в себя дополнительные молитвы "Слихот". В конце торжеств читают молитву "Немулу", когда небесные врата закрываются до следующего года, и трубят в шофар.

Важнейший иудейский праздник связан с рядом запретов. В этот день Господь простил евреям грех золотого тельца и с тех пор он стал Днем искупления, или, как его еще называют "субботой суббот".

В течение всего дня в Йом-Кипур соблюдают строгий пост: нельзя пить и есть, умываться, ухаживать за своей кожей, носить кожаную одежду и вступать в интимные отношения. В то же время разрешается исповедь и поминание умерших.

В Израиле в связи с праздником не работают учреждения и предприятия, транспорт, развлекательные заведения, радио- и телеканалы. Въезжать на автомобиле в город не рекомендуется даже иностранным гражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, на празднование Рош ха-Шана в Умань в 2021 году приехали более 29 тысяч хасидов. Праздник отмечался в период с 6 по 8 сентября.