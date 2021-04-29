Страстная пятница 2021 у православных: что категорически нельзя делать в этот день

Страстная пятница в 2021 году у православных выпадает на 30 апреля. Она посвящена воспоминаниям о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа.

Это день скорби и печали, в который верующим предписан строгий пост. Подробно о традициях и запретах Великой пятницы читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В Евангелии четко указано, что Иисус был распят в пятницу перед еврейским Песахом. Это самый скорбный день Страстной недели, когда верующие вспоминают о страданиях Спасителя, смерти на кресте, снятии Его с креста и погребении.

Распятие было самой позорной казнью у евреев. Такой приговор получали разбойники, убийцы, мятежники. Кроме невыносимой боли и душевных страданий, распятый мучился от сильной жажды.

Когда воины распинали Иисуса, Он молился за Своих мучителей, говоря: "Отче! прости им, ибо не ведают, что творят". Рядом стояли Святая Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько женщин, чествовавшие Его.

Увидев Свою Матерь и Иоанна, которого особенно любил, Спаситель сказал Матери Своей: "Жено, се сын Твой", а Иоанну: "Се, Матерь твоя".

Во время распятия Иисуса Христа на Голгофе произошло знамение: солнце померкло и наступила тьма по всей земле, которая продолжалась до самой Его смерти.

"Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную", – сказано в Евангелии от Иоанна.

Всю ночь на Страстную Пятницу храмы совершают службу "Двенадцати Евангелий" с прочтением библейского повествования о страданиях Спасителя.

В три часа дня священнослужители выносят из алтаря Плащаницу – икону с изображением Иисуса Христа во гробе. Ее устанавливают в возвышенном месте, украшенном цветами и умащенном благовониями. Во время вечернего богослужения Плащаницу обносят вокруг храма, а прихожане стоят со свечами в руках.

Считается, что из церкви нужно принести домой 12 свечей. Их расставляют в разных местах и дают догореть до конца. По поверью, такой ритуал способен привлечь удачу, достаток и радость на следующий год.

Страстная пятница – самый строгий день Великого поста. 30 апреля верующим следует полностью отказаться от пищи до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса Христа. После трех часов дня разрешается съесть небольшой кусок хлеба и выпить стакан воды.

Великая пятница – самый скорбный день для христиан всего мира, поэтому веселье категорически запрещено. Также под запретом – работа по дому, в саду и огороде, употребление алкоголя, стрижка и любые косметические процедуры.

Кроме того, в Страстную пятницу нельзя протыкать железными предметами землю или вбивать что-то в нее.

По традиции выпекать куличи и готовить другие блюда к Пасхе положено в Чистый четверг. Хотя каких-либо четких предписаний на этот счет у церкви нет, священнослужители подчеркивают, что домашние хлопоты не должны затмевать богослужений Страстной недели.

В частности, категорически не рекомендуется пропускать важнейшие богослужения, которые совершаются в Страстную Пятницу, – Вынос Плащаницы и Чин погребения.

Согласно народной примете, печь паски в Страстную пятницу – дурной знак для всей семьи. В то же время существует поверье, согласно которому хозяйкам разрешается печь пасхальную выпечку, но перед замешиванием теста в этом случае следует прочитать молитву "Отче наш", а потом сказать: "Господи, благослови".

Выпекать полагается в тишине и одиночестве, чтобы никто не видел теста. По поверью, паска, выпеченная в Великую пятницу, никогда не испортится, будет служить оберегом и сможет исцелять от болезней.

Продержаться без воды всю Великую пятницу – никакое питье не причинит вреда в течение года.

Кто выпьет алкоголь – на всю жизнь пристрастится к спиртному.

Радоваться в Страстную пятницу – проплакать весь следующий год.

Кто плюнет на землю – от того все святые отвернутся.

Магия и гадания обернутся бедой для того, кто ими занимается.

Пасмурно весь день – к неурожаю.

Звездное небо – к урожаю зерновых.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как будут проходить богослужения на Пасху в 2021 году в Украине. Служители церкви обещают придерживаться всех общенациональных рекомендаций по соблюдению мер карантина.