Сретение Владимирской Божьей Матери: в чем суть праздника и как молиться Богородице

В среду, 8 сентября, православные и греко-католики Украины отмечают Сретение Владимирской (Вышгородской) иконы Божьей матери – праздник, посвященный одному из самых почитаемых чудотворных образов Богородицы.

Так, по преданию, Владимирская икона имеет многовековую историю: ее написал евангелист Лука на доске стола, за которым обедали Дева Мария, Иисус Христос и праведный Иосиф. Этовеликая святыня Киевской Руси – ею благословляют детей, с ней венчаются и обращаются к ней при любых невзгодах. OBOZREVATEL предлагает узнать историю праздника и рассказывает, в чем помогает чудотворный образ.

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Слово "сретение" – греческого происхождения, которое переводится как "встреча". Дело в том, что именно 8 сентября 1395 года (26 августа по старому стилю) чудотворный образ из Владимира принесли в Москву, где его встречали едва ли не все жители города.

Перед ним совершались молебны, и войска Тамерлана, надвигавшиеся на Москву, без видимых причин повернули назад. С того момента Владимирская икона была объявлена заступницей Москвы.

Изначально Владимирская икона Богородицы хранилась в храме города Вышгород под Киевом, куда она, по преданию, в 1131 году была привезена из Византии в качестве подарка князю Мстиславу Великому от константинопольского патриарха.

В 1155 году князь Андрей Боголюбский перевез образ в свою резиденцию в Боголюбово, а затем – во Владимир, где она стала главной святыней Успенского собора. С тех пор икону стали называть Владимирской.

Считается, что Владимирская Божья Матерь, заступница и защитница, помогает каждому, кто искренне обращается к ней. Она оберегает домашний очаг, помогает при невзгодах, способствует счастливому супружеству.

Ей молятся о мире, защите от врагов, об исцелении от любых недугов, решении сложных ситуаций и конфликтов, о духовном просветлении, наставлении на путь истинный, помощи при принятии решения, а также о согласии в семье.

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