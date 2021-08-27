Выходные в сентябре 2021 года в Украине: когда и сколько будем отдыхать
В сентябре 2021 года в Украине будет восемь выходных дней. Это субботы и воскресенья 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 сентября.
Дополнительных нерабочих дней, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, в первый месяц осени не предусматривается.
Между тем украинцы в сентябре отмечают несколько больших церковных праздников. Так, в частности, 11 сентября отмечается – Усекновение Главы Иоанна Предтечи, 19-го – Михайлово чудо, 21-го – Рождество Пресвятой Богородицы, а 27-го – Воздвижение Креста Господня.
Кроме того, в начале осени празднуют День знаний, День дизайнера, День программиста, День работника леса, Международный день мира, Всемирный день туризма, День переводчика и другие значимые даты.
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