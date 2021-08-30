Календарь садовода-огородника на сентябрь 2021: когда и что лучше садить и удобрять

Посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2021 года поможет наиболее благоприятным образом организовать работы на участке. Он учитывает фазы Луны, которые могут воздействовать на рост и здоровье растений.

В начале осени дачники занимаются сбором урожая, удобряют, высаживают саженцы, многолетние цветы, кустарники и некоторые озимые культуры. Чтобы результат стараний был удачным, рекомендуется выбирать для работ наиболее благоприятные лунные дни. Подробный посевной календарь на сентябрь 2021 года – далее в материале OBOZREVATEL.

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Дни 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 29 и 30 сентября благоприятны для посевов и посадок растений.

Дни 6, 7, 17, 18 и 21 сентября неблагоприятны дни для посева, посадки и пересадки любых растений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на осень 2021 года. По его данным, сентябрь обещает быть теплым, но зима в Украине наступит уже в ноябре.