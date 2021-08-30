Календарь садовода-огородника на сентябрь 2021: когда и что лучше садить и удобрять
Посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2021 года поможет наиболее благоприятным образом организовать работы на участке. Он учитывает фазы Луны, которые могут воздействовать на рост и здоровье растений.
В начале осени дачники занимаются сбором урожая, удобряют, высаживают саженцы, многолетние цветы, кустарники и некоторые озимые культуры. Чтобы результат стараний был удачным, рекомендуется выбирать для работ наиболее благоприятные лунные дни. Подробный посевной календарь на сентябрь 2021 года – далее в материале OBOZREVATEL.
Дни 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 29 и 30 сентября благоприятны для посевов и посадок растений.
Дни 6, 7, 17, 18 и 21 сентября неблагоприятны дни для посева, посадки и пересадки любых растений.Посевной календарь на сентябрь 2021 года
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал погоду на осень 2021 года. По его данным, сентябрь обещает быть теплым, но зима в Украине наступит уже в ноябре.