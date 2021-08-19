С Яблочным Спасом 2021! Лучшие поздравления, пожелания и открытки
В четверг, 19 августа, православные и греко-католики Украины отмечают большой церковный праздник – Преображение Господне. В народе он известен как Яблочный Спас, или Второй Спас.
В этот день церковь вспоминает о явлении Божественного величия и славы Господа Иисуса Христа перед тремя Его учениками на горе Фавор. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления и пожелания с Яблочным Спасом в стихах и прозе, открытки и видео.Поздравления с Яблочным Спасом и Преображением Господним в стихах и прозе
Світле, прекрасне свято сьогодні –
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Хай повною чашею буде ваш дім,
А щастя з любов'ю живуть завжди в нім!
***
С Яблочным Спасом вас поздравляю.
И от души всем друзьям пожелаю
Веры, терпения, много любви,
Были чтоб мысли светлы и чисты.
Пусть вас Господь бережет от напасти,
Пусть в вашем доме поселится счастье.
Будьте здоровы, живите без бед
С вашими близкими вы много лет!
***
В Яблучний Спас вам бажаю здоров'я,
Довгих років, турботи з любов'ю,
Щоб не знали ви лиха і бід,
Нехай вас Господь від них захистить!
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Поздравляю вас с Яблочным спасом, с необыкновенным праздником Преображения Господнего. Пусть счастье и радость навсегда поселятся в вашем доме, пусть семья будет дружной и крепкой и все живут в достатке и благополучии!
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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати на щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил, благополуччя і міцної віри.Яблочный Спас: картинки и открытки
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По материалам: pozdravok.ru.