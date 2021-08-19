С Яблочным Спасом 2021! Лучшие поздравления, пожелания и открытки

В четверг, 19 августа, православные и греко-католики Украины отмечают большой церковный праздник – Преображение Господне. В народе он известен как Яблочный Спас, или Второй Спас.

В этот день церковь вспоминает о явлении Божественного величия и славы Господа Иисуса Христа перед тремя Его учениками на горе Фавор. К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления и пожелания с Яблочным Спасом в стихах и прозе, открытки и видео.

Світле, прекрасне свято сьогодні –

Яблучний Спас, Преображення Господнє.

З Яблучним Спасом я вас вітаю.

Солодкого, медового життя вам бажаю.

Хай повною чашею буде ваш дім,

Видео дня

А щастя з любов'ю живуть завжди в нім!

***

С Яблочным Спасом вас поздравляю.

И от души всем друзьям пожелаю

Веры, терпения, много любви,

Были чтоб мысли светлы и чисты.

Пусть вас Господь бережет от напасти,

Пусть в вашем доме поселится счастье.

Будьте здоровы, живите без бед

С вашими близкими вы много лет!

***

В Яблучний Спас вам бажаю здоров'я,

Довгих років, турботи з любов'ю,

Щоб не знали ви лиха і бід,

Нехай вас Господь від них захистить!

***

Поздравляю вас с Яблочным спасом, с необыкновенным праздником Преображения Господнего. Пусть счастье и радость навсегда поселятся в вашем доме, пусть семья будет дружной и крепкой и все живут в достатке и благополучии!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати на щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил, благополуччя і міцної віри.

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По материалам: pozdravok.ru.