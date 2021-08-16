Преображение Господне 2021: когда отмечается Яблочный Спас и что нельзя делать

Преображение Господне у православных и греко-католиков ежегодно отмечается 19 августа; в 2021 году эта дата приходится на четверг. Праздник посвящен воспоминанию о явлении Божественного величия и славы Спасителя Иисуса Христа перед Его учениками на горе Фавор.

В народе праздник известен под названием Яблочный Спас, или Второй Спас. Его традиции связаны с освящением урожая фруктов, овощей и целебных трав. OBOZREVATEL рассказывает, как правильно отметить Преображение и что нельзя делать в этот день.

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Событие Преображения описано в трех Евангелиях: от Матфея, Марка и Луки. Однажды Иисус взял троих Своих ближайших учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними поднялся на гору Фавор. Во время молитвы Спаситель преобразился: лицо Его просияло, словно солнце, а одежды стали белыми, как свет.

В этот же момент явились два пророка Ветхого Завета – Моисей и Илия. Они вели беседу со Спасителем о Его миссии, которую Ему "надлежало совершить в Иерусалиме".

Апостол Петр в восхищении произнес: "Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи (временное жилище для празднования Суккота, – ред.): Тебе одну, Моисею одну и одну Илии".

После этого всех осенило облако, из которого послышался голос, поведавший, что Иисус Христос – Сын Божий.

Традиции праздника Преображения в народе связаны с урожаем. На Яблочный Спас принято освящать в церкви яблоки, груши, сливы, медовые соты и прочие дары природы. Считается, что таким образом верующие благодарят Бога за богатый урожай.

В старину на Второй Спас плели Велесову бороду, перевязывая красной лентой последние нескошенные колоски. Именно в этот день начинался сбор яблок; нашли предки делали заготовки на зиму.

Хозяйки готовят разнообразные блюда с яблоками, лепят вареники, варят компоты. Хотя Преображение Господне выпадает на Успенский пост, верующим позволено съесть немного рыбы и выпить вина.

В праздник также существует традиция угощать яблоками нуждающихся.

До освящения в церкви на Второй Спас не полагается есть яблоки и другие фрукты. Как и в другие церковные праздники, нельзя работать по дому и в огороде, заниматься рукоделием; убивать или прогонять насекомых.

Также на Преображение категорически нельзя конфликтовать с окружающими, говорить и думать плохо о ком-либо.

Какой Яблочный Спас – такой и январь будет.

Когда ешь первое яблоко, "что надумано – сбудется, что сбудется – не минуется".

Сухая погода 19 августа – к сухой осени, дождливая – к дождливой, ясная – к морозной зиме.

На Спас начинают улетать журавли.

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