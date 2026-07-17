Практически незамеченным остался двухдневный официальный визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киев, хотя, без сомнения, это было знаковое дипломатическое событие. Примечательно, что визит был анонсирован заранее (что обычно нетипично для условий полномасштабной войны) и проходил на фоне знакового для двусторонних отношений события – как раз накануне Верховная Рада ратифицировала долгожданное Соглашение о свободной торговле.

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Не буду много писать о ходе визита, отмечу лишь, что министр провёл переговоры с Андреем Сибигой и Владимиром Зеленским. Последний, кстати, наградил его орденом "За заслуги" II степени.

Более интересным было содержание. Турция мягко, но настойчиво продвигает возвращение к "Стамбульскому формату" переговоров, считая его прозрачным и эффективным. Насколько можно понять, мы не отвергаем Стамбул как место проведения переговоров, но, очевидно, не готовы говорить о "стамбульском формате", настаивая исключительно на принципах международного права и "Формуле мира", которая предусматривает полное восстановление территориальной целостности Украины. То есть пока ноль.

Другая тема, которую затронул турецкий министр, – это безопасность в Черном море. Турция призвала объявить мораторий на атаки в Чёрном море и подчеркнула, что удары по гражданским портам, танкерам и рыболовным судам недопустимы. Здесь, как говорится, тоже негусто.

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Для нас важно, что Турция официально подтвердила продолжение оказания военной и финансовой помощи, в частности путем регулярных взносов в так называемый PURL, а также поддержку крымских татар. Неизменной остается принципиальная позиция Анкары относительно непризнания незаконной аннексии Крыма.

Экономический аспект сотрудничества также был предметом обсуждений. Несмотря на войну, двусторонний товарооборот между странами в 2025 году достиг $6,6 млрд. Это меньше, чем было в 2021 году – 7,4 млрд долларов, но есть надежда, что вступление в силу УВТ должно вывести этот показатель на качественно новый уровень.

Перспективной выглядит также интеграция Украины в новые логистические маршруты, ведущие к Персидскому заливу (в частности, через Сирию и Турцию), с целью развития новой глобальной системы транспортного сообщения.

В целом визит Хакана Фидана продемонстрировал сложное балансирование Анкары: с одной стороны, Турция подтверждает стратегическое партнерство с Украиной, ратифицирует УВТ и оказывает военную поддержку, а с другой – мягко, но настойчиво продвигает возвращение к дипломатическому треку посредничества и мирных инициатив в "стамбульском формате".