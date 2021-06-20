С Днем отца 2021! Трогательные открытки и поздравления для папы
В воскресенье, 20 июня, в Украине празднуют День отца. Этот праздник в нашей стране учрежден на государственном уровне: согласно указу президента Петра Порошенко №274/2019 он отмечается каждое третье воскресенье июня. В 2021 году эта дата особенна тем, что на нее также приходятся День Святой Троицы и День медицинского работника.
В День отца принято благодарить, поздравлять и дарить подарки всем мужчинам, которые добросовестно заботятся о своих детях, а сам праздник является хорошим поводом собраться всей семьей. OBOZREVATEL для своих читателей публикует стихи, смс, картинки и открытки ко Дню отца с трогательными поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Днем отца: трогательные стихи, смс и проза
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: "Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя".
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.
***
Сьогодні свято, День батька.
Хочу тебе привітати, тато.
Спасибі, що зі мною був,
Спасибі, що вчив не плакати.
Люблю тебе. Пишаюся тобою.
І щастя я тобі бажаю.
Адже тата кращого, ніж ти,
На цьому світі я не знаю!
***
Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной.
Лучший папа на планете,
Ты за нас за всех в ответе!
Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!
***
Батько ти – глава сім'ї,
Краще в світі не знайти.
Ти і друг наш, і учитель,
Мамин ти тілохранитель.
З Днем батька любий, дорогий,
Ми пишаємося тобою!
Тобі здоров'я ми бажаємо,
І міцно-міцно обіймаємо!
***
С Днем отца я поздравляю
Папа, лучший ты, я знаю,
Ты от бед всех защищал
И меня ты воспитал.
Милый папа мой, родной
Помни, я всегда с тобой,
Очень я тебя люблю
И за все благодарю!
***
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде міцним хай здоров'я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
***
Самого замечательного папочку поздравляю с Днем отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, оставайся всегда таким, какой ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и любящим!
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Милий тату, у це чудове свято – День батька – і будь-який інший день я тобі щиро бажаю радості, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров'ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поруч. Люблю тебе!Картинки и открытки ко Дню отца
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня отца. Праздник появился в начале 20-го века в США благодаря отцу-одиночке, который самостоятельно воспитал шестерых детей.
По материалам: pozdravok.ru.