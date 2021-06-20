С Днем отца 2021! Трогательные открытки и поздравления для папы

В воскресенье, 20 июня, в Украине празднуют День отца. Этот праздник в нашей стране учрежден на государственном уровне: согласно указу президента Петра Порошенко №274/2019 он отмечается каждое третье воскресенье июня. В 2021 году эта дата особенна тем, что на нее также приходятся День Святой Троицы и День медицинского работника.

В День отца принято благодарить, поздравлять и дарить подарки всем мужчинам, которые добросовестно заботятся о своих детях, а сам праздник является хорошим поводом собраться всей семьей. OBOZREVATEL для своих читателей публикует стихи, смс, картинки и открытки ко Дню отца с трогательными поздравлениями и пожеланиями.

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: "Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя".

Видео дня

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

***

Сьогодні свято, День батька.

Хочу тебе привітати, тато.

Спасибі, що зі мною був,

Спасибі, що вчив не плакати.

Люблю тебе. Пишаюся тобою.

І щастя я тобі бажаю.

Адже тата кращого, ніж ти,

На цьому світі я не знаю!

***

Папа лучший, дорогой,

С праздником тебя, родной.

Лучший папа на планете,

Ты за нас за всех в ответе!

Ты надежный, сильный, смелый,

Ты улыбчивый, умелый.

Круче нету храбреца,

С праздником тебя отца!

***

Батько ти – глава сім'ї,

Краще в світі не знайти.

Ти і друг наш, і учитель,

Мамин ти тілохранитель.

З Днем батька любий, дорогий,

Ми пишаємося тобою!

Тобі здоров'я ми бажаємо,

І міцно-міцно обіймаємо!

***

С Днем отца я поздравляю

Папа, лучший ты, я знаю,

Ты от бед всех защищал

И меня ты воспитал.

Милый папа мой, родной

Помни, я всегда с тобой,

Очень я тебя люблю

И за все благодарю!

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде міцним хай здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Самого замечательного папочку поздравляю с Днем отца, будь всегда счастливым и радуйся жизни, оставайся всегда таким, какой ты есть: добрым, отзывчивым, заботливым и любящим!

***

Милий тату, у це чудове свято – День батька – і будь-який інший день я тобі щиро бажаю радості, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров'ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поруч. Люблю тебе!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня отца. Праздник появился в начале 20-го века в США благодаря отцу-одиночке, который самостоятельно воспитал шестерых детей.

По материалам: pozdravok.ru.