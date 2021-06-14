День медика 2021: когда и как отмечается в Украине

День медицинского работника в Украине и некоторых других странах мира ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В 2021 году он выпадает на 20-е число.

Профессиональный праздник медиков был официально учрежден в июне 1994 года указом президента Леонида Кравчука № 281/94. Подробнее о традициях и истории Дня медика читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В СССР праздник всех работников медицины – врачей, медсестер, лаборантов, санитаров отмечался, как и современный День медика, в третье воскресенье июня. Он был установлен на государственном уровне указом президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

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В независимой Украине День медицинского работника был учрежден указом президента Леонида Кравчука № 281/94 от 3 июня 1994 года.

Как говорилось в документе, праздник был установлен "в поддержку инициативы работников учреждений и учреждений здравоохранения Украины".

В один день с Украиной День медика отмечают и другие постсоветские страны: Беларусь, Армения, Россия, Молдова, Казахстан.

Работа медика крайне важна для общества и с древних времен вызывает большое уважение в народе. Для выражения почтения этой профессии в Украине и был провозглашен праздник всех работников медицины.

Традиционно в третье воскресенье июня организовываются различные праздничные мероприятия: лекции, выставки, семинары, конференции, презентации, конкурсы. А врачи всех специальностей, медсестры, лаборанты и санитары принимают поздравления и подарки.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее медики рассказали, в каком случае риск заразиться коронавирусом самый высокий. Также ранее сообщалось, что риск заражения коронавирусом на улице значительно ниже, чем в закрытом помещении.