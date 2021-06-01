Когда День отца в 2021 году в Украине: дата и традиции праздника

День отца в Украине отмечается на официальном уровне каждое третье воскресенье июня. В 2021 году эта дата приходится 20 июня.

Праздник был учрежден 8 мая 2019 года, когда Кабинет министров одобрил указ президента Петра Порошенко №274/2019 "О Дне отца". О главных традициях и истории праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Отмечать День отца в 1910 году предложила Сонора Смарт Додд из города Спокан, штат Вашингтон, США. Таким образом она хотела выразить благодарность и признательность своему и всем другим заботливым папам Америки, участвующим в воспитании детей.

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Так, родитель женщины, Уильям Смарт после смерти супруги самостоятельно воспитал новорожденного ребенка и еще пятерых детей. Отец-одиночка был ветераном гражданской войны и жил с семьей на ферме.

В 1966 году президент страны Линдон Бэйнс Джонсон объявил День отца национальным праздником. В этот день государство и простые граждане традиционно стараются поддержать отцов с низкими доходами, которые воспитывают детей в одиночку.

В последующие годы День отца стали отмечать и во многих других странах мира.

Как говорится в указе президента "О Дне отца", целю праздника является "создание благоприятных условий для укрепления института семьи", а также признание роли отца в воспитании детей.

В свою очередь, в Кабинете министров, утверждая указ, объяснили, что реализация акта должна поспособствовать повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

Другими словами, праздник был учрежден в знак признательности тем представителям сильного пола, которые добросовестно и самоотверженно заботятся о своих детях.

Помимо Дня отца, который официально отмечается в Украине в июне, каждое третье воскресенье сентября в нашей стране празднуют Всенародный день отца, инициаторами которого в 2009 году выступили несколько общественных организаций.

В третье воскресенье июня принято всячески чествовать отцов, говорить им теплые слова и дарить подарки, выражая любовь и признательность.

Во многих странах мира существует традиция в День отца носить розы на одежде: белые – если умер, красные – если папа жив.

Кроме того, семьи собираются вместе за ужином или выбираются на природу, чтобы отметить праздник пикником.

Вместе с Украиной День отца в третье воскресенье июня празднуют Великобритания, Швейцария, Словакия, Турция, Нидерланды, Аргентина, Канада, Индия, Мексика, Южная Африка, Япония.

В Польше праздник отцов отмечается 23 июня, в Германии – в день Вознесения Господня (в 2021 году – 13 мая), в Австралии – в первое воскресенье сентября, в Италии – 19 марта, в Грузии – 3 октября. В России День отца не имеет официального статуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный врач Евгений Комаровский назвал главные признаки плохого отца. По его словам, к будущему отцовству многие мужчины готовятся менее серьезно, чем к покупке автомобиля.