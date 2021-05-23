С Днем морской пехоты Украины: поздравления и открытки к празднику

В воскресенье, 23 мая, Украина празднует День морской пехоты. Праздник был основан в 2014 году указом президента № 352/2014 и отмечался 16 ноября, в годовщину утверждения Клятвы морского пехотинца (1993).

23 мая 2018 года в ходе торжественных мероприятий в честь 100-летия создания морской пехоты Украины президент Петр Порошенко подписал указ №145/2018, изменивший дату праздника. Именно в этот день в 1918 году гетман Павло Скоропадский издал указ по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы". OBOZREVATEL к празднику публикует яркие поздравления, стихи, картинки и открытки с пожеланиями.

З Днем морської піхоти вітаю,

Свято Україна відзначає!

Нехай твоє здоров'я буде міцним,

Радість життя нехай не меркне.

Нехай бої закінчуються перемогою,

На душі нехай сяє літо.

Виконуються нехай твої мрії,

Найкращого гідний ти.

***

Чтоб с моря не было беды,

Чтоб враг не вышел из воды,

Солдаты берег стерегут

И никогда не подведут.

Морской пехоте слава, честь.

Герои, здесь, конечно, есть.

Морской пехоте всей ура,

Спокойны наши берега.

***

З Днем морської піхоти вітаю!

Служба до підвищення нехай веде,

Безпеки в усьому бажаю,

І душа нехай від радості співає.

Нехай збуваються бажання,

Вдаються нехай легко справи.

І любов'ю, розумінням

Оточує нехай тебе сім'я.

***

Поздравляю с Днем морской пехоты и желаю мужества, силы, самоотверженности и боевого духа, храбрости и доброты. Пусть будет справедливым мир вокруг, пусть ярко светит солнце за окном, сердце наполняется любовью, и счастье каждый день стучится в дом.

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Морські піхотинці – гордість збройних сил України. Дякуємо за ваші мужність, стійкість і відвагу, ви завжди гідно справляєтеся з усіма бойовими завданнями. У День морської піхоти бажаємо вам легкої служби, нових перемог, миру і добра в родинах.

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В этот праздник хочется желать только всего самого светлого и доброго, чтобы дома ждала семья, царили уют, любовь и оказывалась забота. Пусть никогда пехотинцы не устают, чтобы всегда хватало сил дойти до победы.

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Вітаю з Днем морської піхоти. Бажаю завжди мати в арсеналі силу і сміливість, ніколи не відступати від своєї справи, вірити в себе і своїх товаришів, знаходити лазівки до заповітних мрій, з морською стихією і гордістю піхотинця завжди боротися за свій успіх!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее морпехи Вооруженных сил Украины показали ночные стрельбы на боевых бронированных машинах "Казак-2" в одном из батальонов в Донецкой области.

По материалам: pozdravok.ru.