Морпехи ВСУ показали ночные стрельбы на ББМ Казак-2. Фото

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины прошли боевую подготовку по совершенствованию навыков вождения и стрельбы на боевых бронированных машинах "Казак-2".

Как сообщается в Facebook Операции Объединенных сил, занятия прошли в Донецкой области в одном из батальонов. В частности, были выполнены практические упражнения боевых стрельб из вооружения бронеавтомобилей "Казак-2" ночью.

"Следует заметить, что отработка упражнений происходила из штатного вооружения по различным типам мишеней в условиях ограниченной видимости, поэтому для более эффективного ведения огня морские пехотинцы использовали приборы ночного видения", – сообщили в ООС.

Отмечается, что экипажи ББМ уверенно отработали нормативы по огневой подготовке и продемонстрировали хорошие результаты. При этом подразделение осуществило передвижения к определенному месту проведения занятий и возвращение в ночное время.

Руководитель занятий отметил, что подобные мероприятия в подразделении проводятся регулярно, с целью повышения уровня готовности личного состава к выполнению поставленных задач.

Напомним, ранее воины ВСУ показали свои боевые тренировки по отражению нападения противника возле Крыма. Защитники совершенствуют свое мастерство при выполнении боевых задач на позициях. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, поддержание боевой готовности и обученности военнослужащих являются приоритетными составляющими выполнения задач по поддержанию территориальной целостности Украины.

Также ранее на Херсонщине ВСУ устроили масштабные учения с применением ракет "Смерч". В частности, воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ударов по определенным целям условного противника.

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