Морпехи ВСУ показали ночные стрельбы на ББМ Казак-2. Фото

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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Морпехи ВСУ прошли боевые учения ночью

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины прошли боевую подготовку по совершенствованию навыков вождения и стрельбы на боевых бронированных машинах "Казак-2".

Как сообщается в Facebook Операции Объединенных сил, занятия прошли в Донецкой области в одном из батальонов. В частности, были выполнены практические упражнения боевых стрельб из вооружения бронеавтомобилей "Казак-2" ночью.

"Следует заметить, что отработка упражнений происходила из штатного вооружения по различным типам мишеней в условиях ограниченной видимости, поэтому для более эффективного ведения огня морские пехотинцы использовали приборы ночного видения", – сообщили в ООС.

Морпехи в Донецкой области отработали боевые стрельбы ночью
Морпехи усовершенствовали навыки вождения и стрельбы на ББМ "Казак-2"

Отмечается, что экипажи ББМ уверенно отработали нормативы по огневой подготовке и продемонстрировали хорошие результаты. При этом подразделение осуществило передвижения к определенному месту проведения занятий и возвращение в ночное время.

Подразделение осуществило передвижения к определенному месту проведения занятий и возвращение в ночное время
Экипажи ББМ уверенно отработали нормативы по огневой подготовке

Руководитель занятий отметил, что подобные мероприятия в подразделении проводятся регулярно, с целью повышения уровня готовности личного состава к выполнению поставленных задач.

Личный состав ВСУ повысил уровень готовности к выполнению поставленных задач
Занятия прошли в Донецкой области
Морпехи ВСУ прошли боевую подготовку

Напомним, ранее воины ВСУ показали свои боевые тренировки по отражению нападения противника возле Крыма. Защитники совершенствуют свое мастерство при выполнении боевых задач на позициях. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, поддержание боевой готовности и обученности военнослужащих являются приоритетными составляющими выполнения задач по поддержанию территориальной целостности Украины.

Также ранее на Херсонщине ВСУ устроили масштабные учения с применением ракет "Смерч". В частности, воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ударов по определенным целям условного противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Россия перебросила более 22 000 тонн топлива, военное имущество и беспилотники "Орлан-10" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По данным Минобороны Украины, перемещение происходило через неконтролируемые участки российско-украинской границы.

  • Российские пропагандисты опозорились с сюжетом о военных учениях в оккупированном Крыму. На видео журналистка сказала, что камера GoPro была прикреплена на внешнем корпусе Су-30СМ, однако "не выдержала сверхзвукового полета".

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