С Днем молодежи 2021: прикольные поздравления, смс, открытки и видео

Украина 27 июня отмечает День молодежи. Ежегодно этот праздник отмечается в последнее воскресенье первого месяца лета – согласно указу президента Леонида Кравчука № 323/94 от 22 июня 1994 года.

Ко Дню молодежи приурочено множество развлекательных мероприятий, которые проходят в этот день по всей стране. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений, открыток, картинок и видео с пожеланиями для молодых людей (и не только).

С Днем молодежи поздравляю!

Пусть юность ходит по пятам,

Приносит радости без края,

И дарит веру в чудеса.

Пускай горит на горизонте

Мечта волшебным огоньком,

Видео дня

Живет любовь в любом сезоне,

И белый ангел за плечом!

***

Як круто звучить – "День молоді"!

А наша молодість – в серцях.

Я вітаю тебе теж,

Нехай все горить у твоїх руках,

Нехай справа йде на лад будь-яка,

Адже діло наше молоде –

Дерзати, творити, мріяти, дружити

І яскравіше за всіх на світі жити!

***

День прекрасный молодежи,

Это праздник твой и мой.

Я желаю процветания,

Жить с душою молодой.

***

День молоді настає,

Це гарне свято для тих,

У чиїх душах молодість грає –

Не важливо, скільки вам років.

Адже часто в житті так буває,

Що дідусь танцює реп,

А хлопчина в кутку зітхає,

Начебто йому сотня років.

Так що, люди, не старійте

Головне, всередині себе.

І смуток свою швидше розвійте,

І не дивіться на роки!

***

З Днем молоді! Бажаю зберігати оптимізм, жити у вічному русі, дихати на повні груди! Нехай у житті буде багато яскравих емоцій, цікавих подій і талановитих людей!

***

С Днем молодежи! Отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей. Пусть жизнь бьет ключом и в ней никогда не будет грусти. Счастья тебе и красочной молодости!

***

У День молоді привітання можуть приймати всі ті, у кого душа молода, серце любить, а очі сяють від щастя. Нехай такий стан супроводжує вас усе життя. Бажаємо кожному здоров'я – міцнішого, ніж алмаз, пристрасті – спекотнішої, ніж вогонь, а життя – яскравішого, ніж світло сонця. Довголіття вам, щоденного задоволення та мирного неба над головою.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня молодежи в Украине. Напомним, в апреледепутаты Верховной Рады большинством голосов определили верхнюю границу возраста молодежи – 35 лет. В первом чтении планировалось "омолодить" ее до 29 лет.

По материалам: pozdravok.ru, Etnosoft.com.ua.