С Днем молодежи 2021: прикольные поздравления, смс, открытки и видео
Украина 27 июня отмечает День молодежи. Ежегодно этот праздник отмечается в последнее воскресенье первого месяца лета – согласно указу президента Леонида Кравчука № 323/94 от 22 июня 1994 года.
Ко Дню молодежи приурочено множество развлекательных мероприятий, которые проходят в этот день по всей стране. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений, открыток, картинок и видео с пожеланиями для молодых людей (и не только).День молодежи: прикольные поздравления в смс, стихах и прозе
С Днем молодежи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края,
И дарит веру в чудеса.
Пускай горит на горизонте
Мечта волшебным огоньком,
Живет любовь в любом сезоне,
И белый ангел за плечом!
***
Як круто звучить – "День молоді"!
А наша молодість – в серцях.
Я вітаю тебе теж,
Нехай все горить у твоїх руках,
Нехай справа йде на лад будь-яка,
Адже діло наше молоде –
Дерзати, творити, мріяти, дружити
І яскравіше за всіх на світі жити!
***
День прекрасный молодежи,
Это праздник твой и мой.
Я желаю процветания,
Жить с душою молодой.
***
День молоді настає,
Це гарне свято для тих,
У чиїх душах молодість грає –
Не важливо, скільки вам років.
Адже часто в житті так буває,
Що дідусь танцює реп,
А хлопчина в кутку зітхає,
Начебто йому сотня років.
Так що, люди, не старійте
Головне, всередині себе.
І смуток свою швидше розвійте,
І не дивіться на роки!
***
З Днем молоді! Бажаю зберігати оптимізм, жити у вічному русі, дихати на повні груди! Нехай у житті буде багато яскравих емоцій, цікавих подій і талановитих людей!
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С Днем молодежи! Отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей. Пусть жизнь бьет ключом и в ней никогда не будет грусти. Счастья тебе и красочной молодости!
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У День молоді привітання можуть приймати всі ті, у кого душа молода, серце любить, а очі сяють від щастя. Нехай такий стан супроводжує вас усе життя. Бажаємо кожному здоров'я – міцнішого, ніж алмаз, пристрасті – спекотнішої, ніж вогонь, а життя – яскравішого, ніж світло сонця. Довголіття вам, щоденного задоволення та мирного неба над головою.Открытки ко Дню молодежи
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня молодежи в Украине. Напомним, в апреледепутаты Верховной Рады большинством голосов определили верхнюю границу возраста молодежи – 35 лет. В первом чтении планировалось "омолодить" ее до 29 лет.
По материалам: pozdravok.ru, Etnosoft.com.ua.