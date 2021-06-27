День молодежи 2021 в Украине: история и традиции праздника

День молодежи в Украине в 2021 году выпадает на 27 июня. Этот праздник был официально учрежден указом президента Леонида Кравчука № 323/94, согласно которому он отмечается каждое последнее воскресенье июня.

По всей стране в этот день проходят праздничные мероприятия с участием молодых людей. Подробнее о празднике, его истории и традициях читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В 2021 году Дню молодежи исполняется 63 года. Так, праздник был установлен 7 февраля 1958 года указом Президиума Верховного Совета СССР как "День советской молодежи". Отмечали его также в последнее воскресенье июня.

После распада СССР 22 июня 1994 года президент независимой Украины Леонид Кравчук подписал указ № 323/94, официально учредивший День молодежи "в поддержку инициативы" молодежных организаций страны.

Видео дня

В июне праздник молодежи отмечают и другие страны бывшего СССР: Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан. Кроме того, 12 августа празднуют Международный день молодежи, учрежденный ООН, 10 ноября – Всемирный день молодежи, а 24 апреля – Международный день солидарности молодежи.

Цель праздника – напомнить о роли молодого поколения в развитии мира, а также привлечь внимание к его проблемам.

По определению ООН, возрастные рамки молодежи – от 15 до 24 лет. В Украине к этой категории населения в соответствии с законом "Об основах молодежной политики" относят людей от 14 до 35 лет.

День молодежи – это светлый праздник позитива, вдохновения, творчества и самоутверждения, с которым молодых людей поздравляют политики и чиновники высочайших рангов.

Каждое последнее воскресенье июня по всей Украине традиционно организовываются разнообразные праздничные мероприятия с участием молодых людей: конкурсы, концерты, дискотеки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине определили возраст молодежи. Соответствующий законопроект 321 голосом "за" приняли депутаты Верховной Рады. Согласно ему, 35 лет – верхний предел возраста молодежи. При этом в первом чтении предлагалось "снизить" ее до 29 лет.