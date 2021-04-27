В Украине определили, до какого возраста люди считаются "молодежью": какие льготы предусмотрены

Депутаты Верховной Рады 321 голосом "за" приняли законопроект № 3718, определяющий принципы молодежной политики в Украине.

Голосование за проект закона во втором чтении и в целом состоялось во вторник, 27 апреля. Согласно документу, который был опубликован на сайте парламента, 35 лет устанавливается как верхний предел возраста молодежи.

Отметим, чтозаконопроект, рассмотренный в первом чтении, предлагал другой возраст – до 29 лет.

Законопроект № 3718 также вводит льготы для молодых семей с детьми:

семьи с одним ребенком освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом на строительство и приобретение жилых домов и квартир;

молодым семьям или молодым людям, которые имеют двух, трех или более детей, погашается, соответственно, 25% и 50% суммы обязательств по таким кредитам.

Также документ определяет субъектов и содержание молодежной работы, особенности реализации отдельных социальных гарантий молодежи по решению жилищных вопросов, вопросов здравоохранения, удовлетворения образовательных, культурных и других потребностей.

В законе также прописано создание Нацсовета по вопросам молодежи при Кабмине, предусмотрено расширение сети молодежных центров.

Кроме того, создается Украинский молодежный фонд. Он должен выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи, а также институциональные гранты.

Поименное голосование за проект закона:

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