В Украине определили, до какого возраста люди считаются "молодежью": какие льготы предусмотрены
Депутаты Верховной Рады 321 голосом "за" приняли законопроект № 3718, определяющий принципы молодежной политики в Украине.
Голосование за проект закона во втором чтении и в целом состоялось во вторник, 27 апреля. Согласно документу, который был опубликован на сайте парламента, 35 лет устанавливается как верхний предел возраста молодежи.
Отметим, чтозаконопроект, рассмотренный в первом чтении, предлагал другой возраст – до 29 лет.
Законопроект № 3718 также вводит льготы для молодых семей с детьми:
семьи с одним ребенком освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом на строительство и приобретение жилых домов и квартир;
молодым семьям или молодым людям, которые имеют двух, трех или более детей, погашается, соответственно, 25% и 50% суммы обязательств по таким кредитам.
Также документ определяет субъектов и содержание молодежной работы, особенности реализации отдельных социальных гарантий молодежи по решению жилищных вопросов, вопросов здравоохранения, удовлетворения образовательных, культурных и других потребностей.
В законе также прописано создание Нацсовета по вопросам молодежи при Кабмине, предусмотрено расширение сети молодежных центров.
Кроме того, создается Украинский молодежный фонд. Он должен выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи, а также институциональные гранты.
Поименное голосование за проект закона:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
27 апреля на внеочередном заседании Рады был рассмотрен проект постановления № 5299 о прекращении бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению COVID-19. Народные депутаты провалили голосование за документ. Его поддержали лишь 115 парламентариев из 352 присутствующих.
27 апреля в парламенте назначено сразу два внеочередных заседания. Начало первого из них – в 16:00.