С Днем дружбы 2021: прикольные поздравления, картинки, открытки и видео
В пятницу, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. Праздник был утвержден во время 65-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией A/RES/65/275 от 27 апреля 2011 года.
Его цель – призыв к солидарности и дружбе между людьми всей планеты. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку шуточных поздравлений, открыток и видео.С Днем дружбы 2021: смс, стихи и проза
Люди, дружбою своєю дорожіть
Й одне одного завжди бережіть.
Чим людська наша дружба міцніша,
Тим і жити на білому світі легше.
Дружби день настав міжнародний –
Для душі порив він благородний.
Пам'ятайте: людсье наше братство –
Це вище, найцінніше багатство!
***
Ребята, нужно дружно жить,
И временем совместным дорожить.
Я с праздником чудесным поздравляю,
И дружбы искренней я всем желаю!
Пусть ваша дружба не сломается,
Не разобьется от обид,
И все заветные мечты сбываются,
И друг пусть счастьем одарит!
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У міжнародний день друзів,
День міцної, нерозлучної дружби
Нехай на душі стає тепліше
І забудуться всі тяготи й нужди.
Нехай вірними залишаться друзі,
Прийдуть вони на допомогу в скрутну годину
І як велика, міцна родина
Нехай радіють щиро за вас.
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Поздравляю с Днем дружбы! Желаю дружить с хорошими и добрыми людьми, которые всегда тебя поддержат и поймут, желаю, чтобы дружба эта была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не смогли дать скол или трещину в теплых, искренних дружеских отношениях!
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Вітаю з Днем дружби! Нехай наша дружба буде міцною і винесе всі випробування! Це свято – чудовий привід згадати, як ми зустрілися, подружилися і пронесли наші дружні стосунки через роки. Бажаю тобі всіх благ, ульотного настрою та щоб частіше посміхалася удача! Залишайся таким же вірним, чесним і надійним другом. Дякую за твою відданість!
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Сьогодні добре і світле свято – День дружби! Вітаю тебе, друже, і бажаю бути завжди успішним, здоровим і сповненим оптимізму! Завжди досягай поставлених цілей і завжди подавай приклад іншим!Картинки и открытки ко Дню дружбы
Отметим, 9 июня в Украине и мире отметили похожий праздник – День друзей.
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По материалам: pozdravok.ru.