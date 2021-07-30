С Днем дружбы 2021: прикольные поздравления, картинки, открытки и видео

В пятницу, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. Праздник был утвержден во время 65-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией A/RES/65/275 от 27 апреля 2011 года.

Его цель – призыв к солидарности и дружбе между людьми всей планеты. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку шуточных поздравлений, открыток и видео.

Люди, дружбою своєю дорожіть

Й одне одного завжди бережіть.

Чим людська наша дружба міцніша,

Тим і жити на білому світі легше.

Дружби день настав міжнародний –

Для душі порив він благородний.

Пам'ятайте: людсье наше братство –

Це вище, найцінніше багатство!

Видео дня

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Ребята, нужно дружно жить,

И временем совместным дорожить.

Я с праздником чудесным поздравляю,

И дружбы искренней я всем желаю!

Пусть ваша дружба не сломается,

Не разобьется от обид,

И все заветные мечты сбываются,

И друг пусть счастьем одарит!

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У міжнародний день друзів,

День міцної, нерозлучної дружби

Нехай на душі стає тепліше

І забудуться всі тяготи й нужди.

Нехай вірними залишаться друзі,

Прийдуть вони на допомогу в скрутну годину

І як велика, міцна родина

Нехай радіють щиро за вас.

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Поздравляю с Днем дружбы! Желаю дружить с хорошими и добрыми людьми, которые всегда тебя поддержат и поймут, желаю, чтобы дружба эта была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не смогли дать скол или трещину в теплых, искренних дружеских отношениях!

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Вітаю з Днем дружби! Нехай наша дружба буде міцною і винесе всі випробування! Це свято – чудовий привід згадати, як ми зустрілися, подружилися і пронесли наші дружні стосунки через роки. Бажаю тобі всіх благ, ульотного настрою та щоб частіше посміхалася удача! Залишайся таким же вірним, чесним і надійним другом. Дякую за твою відданість!

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Сьогодні добре і світле свято – День дружби! Вітаю тебе, друже, і бажаю бути завжди успішним, здоровим і сповненим оптимізму! Завжди досягай поставлених цілей і завжди подавай приклад іншим!

Отметим, 9 июня в Украине и мире отметили похожий праздник – День друзей.

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По материалам: pozdravok.ru.