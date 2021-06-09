С Днем друзей 2021: прикольные открытки, стихи и видео с поздравлениями

В среду, 9 июня, отмечается Международный день друзей. Хотя празднуют его неофициально, а история его появления доподлинно неизвестна, он является популярным в ряде стран мира.

Для многих этот праздник – хороший повод написать или позвонить старому другу или собраться веселой компанией, чтобы поделиться новостями и добрыми воспоминаниями. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений с Днем друзей в стихах и прозе, открытках, картинках и видео.

Поздравить я хочу скорей

Всех дорогих моих друзей,

Вам пожелать добра и света,

В душе всегда чтоб было лето,

Видео дня

Улыбок, радости, веселья,

Любви, достатка вашим семьям,

Хочу, чтоб чаще мы встречались

И никогда не расставались!

***

Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості, кохання,

Ніколи не знати печалі.

Найкраще все попереду!

***

Поздравляю с Днем друзей,

И спасибо что вы рядом,

Много ярких, добрых дней –

Это лучшая награда.

Я хочу, чтоб через край,

Счастье Ваше бы плескалось.

И друзья, чтобы всегда,

Только верные встречались.

***

З днем друзів привітаю

Близьких усіх своїх людей,

Довіряю і люблю вас,

Разом з вами веселіше,

Вам, я, друзі, побажаю

Бути щасливими завжди,

Будем з вами завжди поруч,

Не розлучать нас роки!

***

Мои дорогие друзья, спасибо, что вы есть у меня! Очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!

***

Дружба – це великий Божий дар, а справжній і вірний друг – воістину скарб. Вітаю тебе з Днем друзів і бажаю, щоб твої друзі були найбільш відданими і надійними, а ваша дружба міцнішала б з кожним днем. Нехай всі суперечки вирішуються миттєво, а труднощі загартовують ваш союз. Радійте успіху одне одного і будьте згуртованими!

***

С Днем друзей! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!

***

Вітаю з Днем друзів. Нехай роки летять, нехай за вікном зима змінюється на літо, а я бажаю, щоб наша дружба не старішала і не втрачала тієї самої іскри, яка запалює в наших серцях щирість, довіру й розуміння. Нехай наша дружба залишається міцною, адже це так важливо – знати й розуміти, що в твоєму житті є справжній друг – опора та підтримка в будь-якій ситуації. Здоров'я тобі, миру, добра та життєвих перемог, кожну з яких ми відзначимо разом!

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По материалам: pozdravok.ru.