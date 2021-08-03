С Днем арбуза 2021: прикольные поздравления и неожиданные факты о крупнейшей из ягод

Во вторник, 3 августа, отмечается Всемирный день арбуза. Этот необычный праздник появился в США, где имеет статус национального (National Watermelon Day).

Так, именно эта страна лидирует по количеству потребления арбуза по сравнению с другими странами. Оригинальные поздравления и неожиданные факты о самой крупной ягоде – далее в материале OBOZREVATEL.

1. Арбузы выращивали еще в Древнем Египте. Изображения этой ягоды, высеченные на камне, археологи находили в гробницах фараонов.

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2. Красный цвет арбуза объясняется высоким содержанием в нем ликопина – мощного природного антиоксиданта.

3. В арбузах практически не содержится жиров и белков.

4. В Японии селекционеры выращивают арбузы квадратной формы, помещая растущие ягоды в деревянные коробки. Это позволяет более компактно укомплектовывать арбузы на продажу и экономить деньги на транспортировке.

5. В этой же стране, на острове Хоккайдо, был выведен черный арбуз. Его кожура очень темная, a мякоть – рассыпчатая и почти не содержит косточек. Такие ягоды вырастают до 11 килограммов весом и стоят около 250 долларов. В год их собирают около 10 тысяч штук.

6. Американец из штата Теннесси Крис Кент в 2013 году вырастил арбуз гигантских размеров – его вес составил 156 кг. Этот арбуз официально признан самым большим в мире.

7. В Херсонской области находится крупнейший в Украине памятник арбузу. Он установлен неподалеку от села Осокоровка Нововоронцовского района. Еще один монумент расположен в городе Голая Пристань Скадовского района.

Червоний, соковитий, солодкий, зверху смугастий,

Непередаваний на смак, улюблений кавун!

Сьогодні його день ми урочисто всім світом відзначаємо,

І багато-багато врожаю цій ягоді бажаємо!

***

Арбуз – ты самая большая ягода на свете,

Тебя любят все, в любом уголке нашей планеты!

Сегодня с Днем арбуза мы тебя поздравляем,

И хорошего настроения людям всей земли желаем!

***

Соковитий, солодкий кавун – неможливо відірватися,

Можна їсти його скільки хочеш і за фігуру не боятися!

Люблять його всі, і дорослі і, звичайно, дітвора,

Скажімо ми кавуну наше спасибі, гіп-гіп ура!

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По материалам: pozdravik.ru.