Ученые нашли дикого предка арбуза и рассказали его историю

Международная группа ученых выяснила, что вероятным предком арбуза является дикий кордофанский арбуз, который растет в Судане. Исследователи полагают, что одомашнивание бахчевой культуры произошло около 4 тысяч лет назад.

Как пишет журнал PNAS, первые арбузы были горькими и маленькими, а красный цвет мякоти и сладость появилась уже в ходе селекции.

Ученые выяснили, что кордофанский арбуз с белой сладковатой мякотью относится к тому же виду, что одомашненный арбуз, но другого подвида. Был проведен генетический анализ, который и подтвердил сходство арбузов. Следующим по родству по отношению к одомашненному арбузу оказался западноафриканский вид.

Кроме того, исследователи предположили, что свою первоначальную горечь арбуз потерял в ходе мутаций генома. Однако красный цвет мякоти появился у арбузов уже в процессе одомашнивания.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог развенчала популярные мифы об арбузной диете.