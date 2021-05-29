С днем ангела Федора: поздравления, пожелания, открытки и картинки к празднику

В субботу, 29 мая, обладатели имени Федор отмечают свои именины. В этот день православная церковь чтит память преподобного Феодора Освященного – христианского святого, ученика Пахомия Великого.

Федор – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "дарованный Богом", или "Божий дар". В день ангела Федора OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

Поздравляю тебя, Федор,

С праздником сегодня,

Пожеланиями добра

Этот день наполнен.

Я желаю, чтобы к цели

Шел ты сквозь преграды,

Пусть любовь с тобой идет

Всегда по жизни рядом.

Видео дня

Каждый день, чтоб приносил

Радость и удачу,

Чтобы все твои дороги,

Вели навстречу счастью.

***

Дорогий Федю, в іменини

Тобі бажаю щастя я.

Будь для негараздів невразливим,

Хай буде світлим твоє життя.

Хай ангел твій не забуває

Оберігати тебе від всяких бід.

Успіх до Олімпу піднімає,

І щастя зігріває світло!

***

Федор, радости тебе

Я в день ангела желаю,

И везения в судьбе,

Всей душою поздравляю!

Сердце чистое пускай

Постоянно остается,

Ты любовь оберегай,

Пусть по жизни светит солнце!

***

Вітаю тебе з днем ангела, Федю, і бажаю завжди залишатися сильним і сміливим, веселим і добрим, розумним і красивим, впевненим і успішним. Нехай удача завжди буде з тобою. Яскравих фарб життя, щоденного щастя та вірного кохання!

***

С днем ангела Федор! Желаю никогда не опускать рук, верить в свои силы и достигать невероятных вершин. Пусть не придется никогда падать и начинать все сначала. Пусть жизнь подарит столько шансов, сколько ты пожелаешь и захочешь!

***

Вітаю з днем ангела, Федір, і від душі бажаю тобі щасливого довгого життя без переживань і падінь, без розчарувань і втрат. Нехай у тебе, Федю, справи завжди йдуть, як по маслу, нехай з кожним днем твоє життя перетворюється на свято успіху, слави, радості, любові й дружби. Усіх благ тобі, Федоре, здоров'я та удачі!

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.