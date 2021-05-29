С днем ангела Федора: поздравления, пожелания, открытки и картинки к празднику
В субботу, 29 мая, обладатели имени Федор отмечают свои именины. В этот день православная церковь чтит память преподобного Феодора Освященного – христианского святого, ученика Пахомия Великого.
Федор – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "дарованный Богом", или "Божий дар". В день ангела Федора OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.День ангела Федора: стихи, смс и проза
Поздравляю тебя, Федор,
С праздником сегодня,
Пожеланиями добра
Этот день наполнен.
Я желаю, чтобы к цели
Шел ты сквозь преграды,
Пусть любовь с тобой идет
Всегда по жизни рядом.
Каждый день, чтоб приносил
Радость и удачу,
Чтобы все твои дороги,
Вели навстречу счастью.
***
Дорогий Федю, в іменини
Тобі бажаю щастя я.
Будь для негараздів невразливим,
Хай буде світлим твоє життя.
Хай ангел твій не забуває
Оберігати тебе від всяких бід.
Успіх до Олімпу піднімає,
І щастя зігріває світло!
***
Федор, радости тебе
Я в день ангела желаю,
И везения в судьбе,
Всей душою поздравляю!
Сердце чистое пускай
Постоянно остается,
Ты любовь оберегай,
Пусть по жизни светит солнце!
***
Вітаю тебе з днем ангела, Федю, і бажаю завжди залишатися сильним і сміливим, веселим і добрим, розумним і красивим, впевненим і успішним. Нехай удача завжди буде з тобою. Яскравих фарб життя, щоденного щастя та вірного кохання!
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С днем ангела Федор! Желаю никогда не опускать рук, верить в свои силы и достигать невероятных вершин. Пусть не придется никогда падать и начинать все сначала. Пусть жизнь подарит столько шансов, сколько ты пожелаешь и захочешь!
***
Вітаю з днем ангела, Федір, і від душі бажаю тобі щасливого довгого життя без переживань і падінь, без розчарувань і втрат. Нехай у тебе, Федю, справи завжди йдуть, як по маслу, нехай з кожним днем твоє життя перетворюється на свято успіху, слави, радості, любові й дружби. Усіх благ тобі, Федоре, здоров'я та удачі!Картинки и открытки ко дню ангела Федора
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые модные сочетания цветов в маникюре на лето 2021 года. В это время года хочется выглядеть ярко и удивлять окружающих стильным образом.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.