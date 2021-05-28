Пахом Теплый 2021: что нельзя делать в праздник

В пятницу, 28 мая, православная церковь чтит память преподобного Пахомия Великого – святого, одного из основателей монашества, жившего в Египте в 3-4 веках.

В народе этот день известен как Пахом Теплый, Пахом Бокогрей, Зеленый шум или Травник; наши предки считали, что именно в это время устанавливается настоящее летнее тепло. О главных традициях праздника читайте далее в OBOZREVATEL.

Как повествует житие святого, Пахомий Великий родился около 292 года в Фивах (Египет). Еще будучи язычником, он поступил солдатом в армию императора Константина Великого. В 312 году во время одного из походов его подразделение тепло встретили христиане, от которых Пахомий и узнал о молодой религии.

После окончания военных действий он крестился, основал первый общежительный монастырь и составил для него первый устав. Пахомий, так же как и Антоний Великий, Макарий Великий и Евфимий Великий, считается основателем пустынножительства и монашеского общежития.

На Пахома обычно сеяли остатки пшеницы: "Пришел Пахом Бокогрей – досевай пшеницу скорей". Однако другие растения сажать в этот день было нежелательно: считалось, что посевы пропадут.

Также, согласно одному из поверий, для привлечения счастья девушкам на Пахома следовало надевать красные сарафаны.

На Пахома тепло – все лето будет теплым.

Восход солнца багряный – к грозному, пожарному лету.

Зацвел можжевельник – пора сеять ячмень.

Как гласят народные суеверия, 28 мая нельзя рассказывать о своих снах, смотреть на свое отражение в воде, сажать растения (не считая пшеницы).

Также считается, что в этот день следует избегать опасных мест из-за высокого риска травм. Кроме того, как и в любую другую дату, нельзя обижать окружающих, конфликтовать и в целомдопускать негатив в помыслах и поступках. Этот запрет в церковные праздники особенно актуален.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2021 году православные празднуют Троицу и сколько выходных будет в Украине. День Святой Троицы – один из самых больших церковных праздников, который также известен как Зеленые праздники, Зеленая неделя или Пятидесятница.