Но чтобы вы не слишком радывались фотографиям горящей Москвы на первых страницах мировых СМИ, давайте сравним эти мировые СМИ с польскими. Это очень многое проясняет.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Британія:

The Guardian – Відео нашого удару цілий день висить на першій шпальті. Всі новини – потім. Скрін дуже промовистий. Заголовки теж: "Московський нафтопереробний завод зазнав найбільшого авіанальоту на місто в Україні з початку війни". Пряма мова Зеленського: "Якщо горить Україна, то горітиме і ваша москва".

The Telegraph – перша шпальта: "москва палає після того, як Україна атакувала росію тисячею безпілотників".

Главные истории дня

The Times – годину тому новина була на першій шпальті, але вже внизу, за британськими новинами.

Штати:

The New York Times Це офігеть як показово. Годину тому на першій шпальті була критика ганебної угоди Трампа з Іраном, зрозуміло що це для них важливіше. Але просто зараз там Топ-новина – український удар по москві! Трамп та Іран вже нижче.

А тепер до польських ЗМІ:

Ліберальна Gazeta Wyborcza. На першому екрані інтерв’ю Радослава Сікорського: "Гостям дозволено менше, і якщо вони порушують правила, їх не слід притягувати до відповідальності".

На другому – чемпіонат світу по футболу.

На третьому – чотири новини дня, серед яких останньою йде новина про український удар по москві. Краще її не відкривати, бо я відкрив на свою голову – жодних українських джерел, зато початок статті виносить мозок: "Як повідомляє російський незалежний сайт "Медуза" з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна, у четвер, 18 червня, столиця Росії зазнала найсильнішого обстрілу з початку вторгнення в Україну".

І я не знаю, що гірше – Мати настільки живуче імперське тотальне знецінення України і заздрість до неї, щоб свідомо не визнавати і не писати про Україну хоча б щось добре. Або на п'ятий рік повномасштабної війни на твоїх кордонах, навіть після купи російських дронів по Польщі – не мати в редакції експерта, якій орієнтується на базовому рівні в Україні, не знати хто такий Мадяр, не знати наших офіційних джерел і брати інфу лише з російських ЗМІ.

Хоча ні, знаю. Гірше – це права Rzeczpospolita, яка запхнула цю новину на четвертий останній екран, у маленьке віконце "konflikty zbrojne". Ну десь там, в якомусь Ірані, Африці та в Україні відбуваються якійсь конфлікти, і десь там наші колишні піддані щось там зробили.

Статтю теж краще не відкривати, бо кількість українських дронів різко зменшилась до менше двохсот і суцільний довгий перелік російських спікерів: "За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, 180 безпілотників атакували Москву вночі та рано вранці. Московський нафтопереробний завод у районі Капотня знову став ціллю. Також постраждали два торгові центри під Москвою та житловий будинок у місті Жуковський.

За даними Міністерства оборони Росії, протягом ночі Росію атакували 555 українських безпілотників. Також мер Москви написав про пошкодження торгово-виставкового центру "Садовод" на околиці російської столиці.

У свою чергу, губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що безпілотник врізався в багатоквартирний будинок у підмосковному Жуковському. У селі Степаново (близько 50 км від Москви) жінка отримала поранення під час відбиття атаки дрона. Сьогодні вранці з'явилися повідомлення про те, що 16 людей, включаючи двох дітей, отримали поранення внаслідок атаки безпілотника в Московській області, повідомив Воробйов".

Після довгого переліку нещасних росіян, є цитата Зеленського.

Але закінчується стаття все одно росіянами: "Тим часом радник путіна Юрій Ушаков заявив, що атаки української армії на Москву та автобус у Брянській області (йдеться про автобус, який перевозив білоруських дітей; українці заперечують атаку на таку ціль – ред.) "не наближають зустріч глави київського режиму з нашим (російським – ред.) президентом".

Потім губернатори Ростовської і Ярославських областей ще трохи повідомили про нещасних російських жертв". Всьо.

Розумієте тепер, що коли ви пишете полякам, що Україна захищає всю Європу від російської агресії і в першу чергу Польщу – чому значна кількість поляків сміються вам в обличчя? Бо це і є картина світу польських правих виборців. Нашої війни в ній немає.

Дуже прошу не ображатися велику кількість адекватних поляків, купу чиїх радісних дописів я сьогодні бачив в фб. Ви підтримуєте мою віру в людство. І я вам дуже вдячний за підтримку.

Скріни збережу. Бо таке тотальне знецінення і нерозуміння нашої війни на виживання треба пам'ятати. Пролістайте їх, все зрозуміло з першого погляду

UPD Оскільки пост зажив своїм власним життям, то мені підказали, які з польських ЗМІ ставили нашу перемогу топ-новиною в Польщі.

Польський телеканал TVP Info вчора цілий день тримав нашу перемогу топ-новиною в своєму ефірі. Я вдячний їх кореспондентам, які працюють в Україні, за нашу підтримку.

Gazeta pl поставила більш адекватну статтю, крім російських джерел там вже є посилання на наш Генштаб та Українську правду.

Були і інші.

І цей баланс думок працює. Конкуренція інших ЗМІ, які показали українську перемогу, шторм підтримки України в польських соцмережах та знущань над росіянами – дали свої результати.

Друкована Gazeta Wyborcza, на відміну від вчорашнього сайту, сьогодні вийшла з фото українського удару по москві як Топ-новиною, на першій шпальті. Добре, що в чиюсь світлу голову прийшло розуміння важливості українського удару по москві і яcкравої демонстрації нашої перемоги.

Добавлю в пост, як і фото газети з Відня, теж з нашою перемогою.

Чому я думаю, що це спрацювала саме конкуренція? Бо найкращій підсумок миттєвого зрізу реакції ЗМІ на українську перемогу вчора підвів, дуже несподівано для мене, Єжи Вуйцик, колишній заступник головного редактора Gazeta Wyborcza, думка якого і про своє видання, і про польські ЗМІ дуже багато важить. Як погляд експерта зсередини.

Він перепостив допис з лаконічним підсумком: "niestety, najwyrazniej z Londynu widac lepiej niz z Warszawy" – "На жаль, найяскравіше видно з Лондону, ніж з Варшави".