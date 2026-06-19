Друзья, давайте трезво и аналитически посмотрим на то, что сейчас происходит в экономике врага. Топливный кризис, о котором так много говорят, – это не просто "временные трудности". Это начало масштабного системного цунами, способного похоронить российскую экономику гораздо быстрее, чем кажется.

Видео дня

Министр обороны Украины чётко дал понять: в ближайшие шесть месяцев инициатива и преимущество на фронте будут только расти в нашу пользу. Враг банально не успевает и не имеет технических решений, чтобы остановить нашу "дальнобойную санкционную систему". Добавьте сюда удержание под огневым контролем трасс от Донецка до Мариуполя, Мелитополя и Крыма, а также огромное ожидание нашей баллистики и новейших противобаллистических решений – и картина для Кремля становится совсем мрачной.

Эффект домино

Сейчас все обсуждают "первую серию" топливного кризиса: перебои с подвозом боеприпасов на передовую, осложнения с логистикой живой силы, проблемы с эвакуацией раненых. Да, стратегические запасы для армии они пока судорожно удерживают. Но катастрофа подкрадывается с другой стороны – гражданской.

Главные истории дня

Нас ждет "вторая серия". Из-за нехватки топлива и паралича логистики уже начинаются проблемы с доставкой продуктов в супермаркеты. Сильнее всего это почувствуют временно оккупированные территории Херсонской области, Запорожья и Крыма – туда гражданское топливо будет доставляться в последнюю очередь.

А дальше – самое страшное для них: коллапс посевной и уборки урожая. Тракторы и комбайны без дизельного топлива не работают. Это означает, что целые регионы не просто останутся без работы уже сейчас, но будут обречены на острый дефицит продуктов и безумную инфляцию в следующем году.

А теперь добавим сюда чистую физику и географию, о которых россияне предпочитают умалчивать. Когда из-за ударов по НПЗ останавливается переработка, а вслед – транспортировка бензина, возникает избыток сырой нефти, которую некуда девать. Резервуары заполняются мгновенно.

Единственный выход – замораживать нефтяные скважины. А это для россии – приговор:

1. Геологический фактор: Большинство их месторождений расположены в зоне вечной мерзлоты или имеют высокую обводненность. Если такую скважину остановить, нефть внутри "парафинизируется", а пласты заиливаются.

2. Невозможность восстановления: чтобы запустить такую скважину снова, требуются колоссальные средства и западные технологии (бурение новых обходных стволов, гидроразрывы), доступ к которым у них больше нет из-за санкций. Замороженная скважина в рф в 80% случаев – это потерянная навсегда скважина.

3. Крах нефтехимии: Нефть и газ – это не только топливо. Это сырье для производства пластмасс, удобрений, бытовой химии, смазочных материалов для промышленности и медицинских препаратов. Остановка добычи автоматически сводит на нет всю смежную химическую индустрию.

4. Экономика рф уже летит вниз, и этот полет ускоряется в геометрической прогрессии.

Рискну с осторожностью спрогнозировать финал этой драмы. Путин будет сопротивляться до последнего вздоха, но когда петля кризиса затянется окончательно, он изменит риторику. Но перед этим Путин обязательно разыграет свой любимый спектакль: начнёт жаловаться, ныть и плакаться на весь мир, что, мол, "не он начал войну", его "заставили", а сам он якобы стремился решить всё исключительно мирным путём. Вместо прежних напыщенных ультиматумов он начнёт за кулисами умолять антипутинскую коалицию лишь об одном: "Ну дайте мне хоть что-нибудь! Дайте мне хоть какую-нибудь символическую победу для моего телевизора!" Он уже не будет просить весь Донбасс. Будет просить что-то совершенно абсурдное, заезженное, со своей старой изношенной пластинки, вроде: "Пообещайте мне на бумаге, что не будете трогать русскоязычных". Это его единственный шанс сохранить лицо перед собственным зазомбированным электоратом.

Конечно, это мое личное субъективное мнение. Но если в России все же найдутся решительные политики и прагматичные экономисты, умеющие подсчитывать убытки, ситуация для бункерного деда окажется гораздо плачевнее, чем просто смена в кресле. Его свергнут сами же.

На болотах ещё остаются бизнесмены и люди, которые умеют считать деньги и видят эту трезвую оценку катастрофы. Мэр Москвы или губернаторы регионов уже получают неудобные вопросы в TikTok о дефиците топлива. Даже в аэропортах пассажиры начинают возмущаться, почему самолеты садятся не там и когда они попадут домой.

Но российское общество пока либо делает вид, что не знает, к кому обращаться, либо просто традиционно притворяется дураками. Однако придется посмотреть реальности в глаза. И путей выхода из этого кризиса для них всего два:

1. Путь в пропасть: оставить всё как есть, позволить бункерной крысе продолжать свою "операцию", пока вся страна окончательно не разбится о дно экономической и политической изоляции.

2. Путь очищения: если там найдутся адекватные силы, которые изгонят крысу из Кремля. Но новый руководитель должен чётко осознать: первые шаги к спасению их же территории – это полный вывод всех войск из Украины, признание вины, стопроцентная выплата репараций для восстановления нашего государства и железное обещание никогда больше не совать свой нос к соседям. Только тогда они смогут заняться спасением собственных болот.

А мы верим в наши Силы обороны, верим в логику исторических процессов! Цивилизация всегда побеждает варварство.