Названы самые модные сочетания цветов в летнем маникюре 2021. Фото

Лето – время года, когда хочется выглядеть ярко. И если с трендами в одежде все более-менее понято, то самое время узнать о трендах в маникюре, которые с каждым сезоном изменяются и дают девушкам возможность удивить себя новым дизайном.

Издание Cosmopolitan пишет, что желтый цвет в сочетании с розовым смотрится максимально романтично и женственно, поэтому летом обязательно стоит попробовать такую комбинацию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

А вот неоновый зеленый цвет будет выглядеть еще более сочно и насыщенно на нежном бежевом фоне.

Сочетание насыщенного синего и оттеняющего его нежно-голубого идеально подходит для лета хотя по той причине, что напоминает морские мотивы и дарит беззаботное настроение.

Зеленый и желтый – цвета, которые прекрасно сочетаются. И здесь не имеет значения дизайн, длина и форма ногтей.

Розовый в сочетании с элегантным серым или насыщенным белым будет смотреться особенно нежно и эстетично.

Белый и черный – менее яркий, но не менее стильный вариант для поклонниц лаконичности.

Красный и нежно-розовый – цвета, сочетать которые нужно предельно аккуратно, чтобы не переборщить с яркостью.

Огромной популярностью в этом сезоне пользуются сочетания нескольких пастельных оттенков, поскольку экспериментировать с таким дизайном можно бесконечно долго.

Ранее OBOZREVATEL писао о том, что летом 2021 на пике популярности будут зеленый, розовый и нюдовые цвета в маникюре. Многие знаменитости выбирают эти оттенки, чтобы покорить окружающих своими ногтями.