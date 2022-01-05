Поздравления с Рождеством Христовым 2022: лучшие открытки, картинки и видео

В пятницу, 7 января православные и греко-католики Украины отмечают Рождество Христово. В этот день верующие посещают церковную службу и поздравляют друг друга, желая всяческих благ.

Празднование традиционно начинается в канун Рождества – в Святой вечер. К рождественским праздникам OBOZREVATEL подготовил подборку смс, открыток, картинок и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Нехай це свято дім наповнить

Любов'ю, світлом та теплом!

Добра, затишку, щастя й миру!

Ми Вас вітаємо з Різдвом!

***

Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он Вас!

Видео дня

Чтоб в доме был уют, покой,

А близкие – здоровы,

Вас поздравляю всей душой

Я с Рождеством Христовым!

***

Тиші, добра та гармонії

У це велике свято Різдва!

Миру й міцного здоров'я

І сімейного тепла!

***

З Різдвом Вас вітаємо,

Щастя й радості бажаємо.

Світла, теплоти та миру,

Нехай справджуються мрії!

Нехай Господь береже від бід,

Від негараздів, від напастей...

Нехай вас благословить

І наповнить серце щастям!

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу жизнь светом, радостью и благополучием. Мира, любви, семейного уюта. Пусть ангелы оберегают вас от всех невзгод!

***

Вітаю з Різдвом Христовим. У це світле свято хочу побажати бачити тільки хорошого в навколишньому світі та знаходити тільки найкраще в людях, дарувати надію близьким та втілювати свої мрії, щиро вірити та ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що маєш, і насолоджуватися кожною миттю свого життя.

Читайте также в OBOZREVATEL:

По материалам: pozdravok.ru.