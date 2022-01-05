Поздравления с Рождеством Христовым 2022: лучшие открытки, картинки и видео
В пятницу, 7 января православные и греко-католики Украины отмечают Рождество Христово. В этот день верующие посещают церковную службу и поздравляют друг друга, желая всяческих благ.
Празднование традиционно начинается в канун Рождества – в Святой вечер. К рождественским праздникам OBOZREVATEL подготовил подборку смс, открыток, картинок и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Рождеством Христовым в стихах и прозе
Нехай це свято дім наповнить
Любов'ю, світлом та теплом!
Добра, затишку, щастя й миру!
Ми Вас вітаємо з Різдвом!
***
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие – здоровы,
Вас поздравляю всей душой
Я с Рождеством Христовым!
***
Тиші, добра та гармонії
У це велике свято Різдва!
Миру й міцного здоров'я
І сімейного тепла!
***
З Різдвом Вас вітаємо,
Щастя й радості бажаємо.
Світла, теплоти та миру,
Нехай справджуються мрії!
Нехай Господь береже від бід,
Від негараздів, від напастей...
Нехай вас благословить
І наповнить серце щастям!
***
С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит вашу жизнь светом, радостью и благополучием. Мира, любви, семейного уюта. Пусть ангелы оберегают вас от всех невзгод!
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Вітаю з Різдвом Христовим. У це світле свято хочу побажати бачити тільки хорошого в навколишньому світі та знаходити тільки найкраще в людях, дарувати надію близьким та втілювати свої мрії, щиро вірити та ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все, що маєш, і насолоджуватися кожною миттю свого життя.Открытки и картинки на Рождество Христово
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По материалам: pozdravok.ru.