Поздравления со Старым Новым годом 2022: лучшие открытки, картинки и видео с пожеланиями
В пятницу, 14 января в Украине отмечают Старый Новый год. В этот день начало года празднуют по юлианскому календарю, который на 13 дней отстает от современного григорианского.
Хотя выходного в этот день нет, украинцы из года в год поддерживают традицию предков и празднуют Старый Новый год веселыми гуляниями и щедрованием, желая друг другу духовных и материальных благ. OBOZREVATEL к празднику подготовил подборку ярких поздравлений в стихах и прозе, открытках и видео.
Поздравления со Старым Новым годом в стихах и прозе
Два тижні не сумували,
Новий рік ми відзначали,
І ще свято до нас спішить:
Це старий Новий рік!
***
Пусть же в Старый Новый год
Чудо вдруг произойдет,
Будет слышен звонкий смех
И всегда будет успех.
Больше радости, улыбок,
Чтобы не было ошибок.
Никогда не суетиться
И мечтам отныне сбыться!
***
Зірки так яскраво сяють,
Під ногами сніг блищить,
Старий Новий рік крокує,
Свято до нас у дім спішить!
***
Старий Новий рік стрічаємо,
Щастя, радості бажаємо.
Нехай збуваються всі мрії,
І не буде метушні.
***
Нехай цей старий Новий рік
Вам багато щастя принесе.
Нехай гроші сиплються мішками,
Добро хай завжди буде з вами!
Бажаю вам веселощів та сміху,
Бажаю вам тільки успіху,
Щоб збувались мрії всі,
Не знати вам проблем та метушні!
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Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы он принес только радость и счастье и жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
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У Старий Новий рік прийміть найтепліші побажання! Нехай дім буде наповнений затишком та благополуччям, порозумінням, взаємоповагою та підтримкою. Нехай усі негаразди, розчарування, образи та нерозуміння залишаться в році, що закінчився. Удачі, кохання, нових грандіозних планів та можливостей для здійснення всіх бажань!
Открытки и картинки на Старый Новый год
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах Крещения Господня. Один из главных обычаев этого большого праздника – крещенские купания.
По материалам: pozdravok.ru.