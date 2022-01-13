Поздравления со Старым Новым годом 2022: лучшие открытки, картинки и видео с пожеланиями

В пятницу, 14 января в Украине отмечают Старый Новый год. В этот день начало года празднуют по юлианскому календарю, который на 13 дней отстает от современного григорианского.

Хотя выходного в этот день нет, украинцы из года в год поддерживают традицию предков и празднуют Старый Новый год веселыми гуляниями и щедрованием, желая друг другу духовных и материальных благ. OBOZREVATEL к празднику подготовил подборку ярких поздравлений в стихах и прозе, открытках и видео.

Поздравления со Старым Новым годом в стихах и прозе

Два тижні не сумували,

Новий рік ми відзначали,

І ще свято до нас спішить:

Видео дня

Це старий Новий рік!

***

Пусть же в Старый Новый год

Чудо вдруг произойдет,

Будет слышен звонкий смех

И всегда будет успех.

Больше радости, улыбок,

Чтобы не было ошибок.

Никогда не суетиться

И мечтам отныне сбыться!

***

Зірки так яскраво сяють,

Під ногами сніг блищить,

Старий Новий рік крокує,

Свято до нас у дім спішить!

***

Старий Новий рік стрічаємо,

Щастя, радості бажаємо.

Нехай збуваються всі мрії,

І не буде метушні.

***

Нехай цей старий Новий рік

Вам багато щастя принесе.

Нехай гроші сиплються мішками,

Добро хай завжди буде з вами!

Бажаю вам веселощів та сміху,

Бажаю вам тільки успіху,

Щоб збувались мрії всі,

Не знати вам проблем та метушні!

***

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы он принес только радость и счастье и жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

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У Старий Новий рік прийміть найтепліші побажання! Нехай дім буде наповнений затишком та благополуччям, порозумінням, взаємоповагою та підтримкою. Нехай усі негаразди, розчарування, образи та нерозуміння залишаться в році, що закінчився. Удачі, кохання, нових грандіозних планів та можливостей для здійснення всіх бажань!

Открытки и картинки на Старый Новый год

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях и запретах Крещения Господня. Один из главных обычаев этого большого праздника – крещенские купания.

По материалам: pozdravok.ru.