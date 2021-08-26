Ореховый Спас 2021: когда и как отмечается праздник в Украине

Православные верующие Украины ежегодно отмечают Ореховый Спас (или Третий Спас, Хлебный Спас) 29 августа. Этот праздник посвящен воспоминанию о перенесении Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.

Хлебный Спас отмечают на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы; он завершает цикл из трех православных Спасов. В этот день в храмах освящают орехи и хлеб из зерна нового урожая. О главных традициях, приметах и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Празднование Третьего Спаса было установлено в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Спасителя.

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Речь идет о древней реликвии – полотенце, которым Иисус Христос вытер лицо после умывания и на котором остался его лик.

Праздник имеет другие названия: Спас на холстах (на полотне), Полотняный Спас, Холщовый Спас, Нерукотворный Спас.

Библия описывает историю тяжелобольного царя Авгаря в Эдессе, которого исцелила святыня. Именно образ Спасителя на полотне считается первой иконой. Его называют Нерукотворным, поскольку она не была написана. В настоящее время он хранится в Ватикане.

На Третий Спас верующие идут в церковь, чтобы помолиться и освятить дары природы: орехи, яблоки, виноград, мед и свежий хлеб. К праздничному столу принято подавать эти продукты.

В старину Хлебный Спас считался праздником урожая, поскольку к концу лета, как правило, завершался сбор зерна и орехов.

Хозяйки выпекали хлеб, из грецких орехов делали лечебные настойки, а из ветвей орешника – банные веники. Считалось, что такой веник, изготовленный на Ореховый Спас, может излечить от любых недугов.

Также 29 августа существует традиция чистить колодцы и освящать воду. Кроме того, на Третий Спас принято ходить в баню и париться с ореховыми вениками.

Конфликтовать, желать зла и в целом допускать негативные эмоции, мысли и поступки – все плохое, согласно поверью, вернется с тройной силой.

Отказывать нуждающимся в еде и милостыне.

Заниматься тяжелым физическим трудом. Праздник следует провести с молитвой, без шумных гуляний.

Дождь с грозой – к теплой осени.

Чем больше орехов собрано на Ореховый Спас, тем больше будет зерна в будущем году.

Журавли улетали к Третьему Спасу – на Покров будет мороз, а нет – зима будет поздней.

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