Праздник Семистрельной Божьей Матери: как молиться у иконы "Умягчение злых сердец" и что нельзя делать

В четверг, 26 августа, православная церковь Украины будет совершать празднование в честь Семистрельной иконы Божьей Матери. Она также известна под названиями "Умягчение злых сердец", или "Симеоново проречение".

Перед этим знаменитым образом верующие молятся об исцелении недугов, примирении между враждующими и об умягчении злых сердец. OBOZREVATEL рассказывает историю иконы, а также публикует молитву, которую принято читать перед ней.

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Икона Семистрельная символически изображает пророчество святого Симеона Богоприимца, данное им Марии, принесшей младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

Благословив Богородицу и Иисуса, святой сказал: "Лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу".

Этот образ схож с иконой Богородицы "Умягчение злых сердец" или "Симеоново проречение". На обоих Божья Матерь изображается с семью мечами, пронзающими ее сердце.

Число семь в этом случае олицетворяет полноту печали и душевной боли, испытанных Девой Марией при жизни на земле. Празднование в честь Семистрельной иконы совершается 26 августа, в честь "Умягчения злых сердец" – 15 февраля и в неделю Всех Святых.

Считается, что Семистрельная икона дарует исцеление от недугов, оберегает от травм, успокаивает душу, усмиряет гнев и раздражение, защищает от конфликтов.

Перед ней молятся о смягчении злых сердец, покровительстве над воинами и защитниками, примирении между супругами и близкими людьми.

В праздник Семистрельной Божьей Матери рекомендуется посетить церковь и помолиться. Поскольку 26 августа продолжается Успенский пост, православным позволена к употреблению лишь постная пища.

Как и в другие церковные праздники, особенно важно стараться удерживаться от негативных мыслей и поступков.

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