Успение Пресвятой Богородицы 2021: дата, традиции и запреты великого праздника

Успение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 28 августа. Этот большой христианский праздник посвящен воспоминанию о земной кончине Божьей Матери. В народе он также известен под названием Первая Пречистая.

В этот день завершается строгий Успенский пост; верующие отправляются в церковь на всенощное бдение и обращаются с молитвами к Деве Марии. О том, как отмечается праздник и что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Судьба Богородицы после вознесения ее Сына Иисуса Христа не описывается ни в одном из четырех Евангелий. О ее земной кончине рассказывается в нескольких неканонических текстах.

Видео дня

По преданию, во время молитвы Божьей Матери явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре она предстанет перед Господом. В подтверждение своего явления он подарил ей пальмовую ветвь.

В день успения апостолы, которые проповедовали в разных странах, чудесным образом оказались в Иерусалиме, чтобы попрощаться с Богородицей. А сам Спаситель, сопровождаемый душами святых, ангелов и архангелов, сошел на землю и забрал тело и душу Своей Матери на небеса.

"Успение" в переводе со старославянского языка означает "мирная смерть". Этот праздник посвящен не только печали из-за завершения земного пути Божьей Матери, но и радости, поскольку таким образом она воссоединилась со своим Сыном Господом Иисусом Христом.

В Успение Пресвятой Богородицы следует посетить богослужение, которое в этот праздник начинается всенощным бдением. В церкви нужно поставить свечку и помолиться о здравии самых близких, особенно – детей.

В течение двух недель до праздника верующие соблюдают строгий Успенский пост, цель которого – духовное и физическое очищение. На само Успение Богородицы можно накрывать богатый стол, а среди блюд по традиции должен присутствовать освященный хлеб из муки нового урожая.

В старину праздник называли Осенины, или Госпожин день. К 28 августа обычно завершались работы в поле, поэтому на Успение наши предки освящали в храмах колоски и семена из собранного урожая.

На Успение, как и в другой большой церковный праздник, не следует заниматься домашними делами: делать уборку, шить, стирать.

Нельзя устраивать шумные гуляния, а также ссориться, злословить, желать зла кому-либо. Кроме того, не стоит использовать острые предметы, особенно вставлять их в землю, – даже хлеб принято ломать руками.

Существуют также суеверия, согласно которым на Успение Пресвятой Богородицы нельзя варить еду, ходить босиком по росе (к плохому здоровью и болезням), надевать старую, грязную или неудобную обувь, разводить огонь (к неприятностям), стричься незамужней девушке и разговаривать, пока она не умоется росой или родниковой водой (чтобы не испортить судьбу).

Какое Успение Богородицы, такая и осень.

Взошла радуга – к теплой осени.

Много паутины – к морозной и малоснежной зиме.

Туман – будет много грибов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных и праздников на 2021 год в Украине. Общее число рабочих дней в году – 250.