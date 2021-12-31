Молитва на Новый год: как и что можно просить у Бога

Анна Паскевич
Праздники
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Молитва на Новый год 2022

В ночь с 31 на 1 января во всем мире отмечают наступление Нового, 2022 года. Верующие в эти дни обращаются с молитвами к высшим силам, чтобы попросить прощения за все прегрешения, помощи, защиты и благословления наступающего года миром и благополучием.

Также следует поблагодарить Бога за все доброе в жизни и помолиться о духовном и физическом здравии для себя и своих близких. OBOZREVATEL к празднику публикует текст молитвы, которую принято читать на Новый год.

Молитва на Новый год
Молитва на Новый год
Когда Новый год отмечают по церковному календарю

Как известно, по церковному православному календарю Новый год наступает гораздо раньше, 14 сентября, и называется Церковное новолетие. Так, осенью 2021 года начался новый, библейский 7530-й год от сотворения мира, отметили в Православной церкви Украины.

Видео дня

А Новый год, который в Украине и других странах мира отмечают 1 января, в церкви называют светским праздником.

Новый год отмечают 1 января

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