Молитва на Новый год: как и что можно просить у Бога

В ночь с 31 на 1 января во всем мире отмечают наступление Нового, 2022 года. Верующие в эти дни обращаются с молитвами к высшим силам, чтобы попросить прощения за все прегрешения, помощи, защиты и благословления наступающего года миром и благополучием.

Также следует поблагодарить Бога за все доброе в жизни и помолиться о духовном и физическом здравии для себя и своих близких. OBOZREVATEL к празднику публикует текст молитвы, которую принято читать на Новый год.

Как известно, по церковному православному календарю Новый год наступает гораздо раньше, 14 сентября, и называется Церковное новолетие. Так, осенью 2021 года начался новый, библейский 7530-й год от сотворения мира, отметили в Православной церкви Украины.

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А Новый год, который в Украине и других странах мира отмечают 1 января, в церкви называют светским праздником.

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