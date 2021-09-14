Церковное новолетие 2021: что нельзя делать 14 сентября

Во вторник, 14 сентября (по старому стилю 1 сентября), отмечается Церковное новолетие, или начало индикта. Именно этот день считается первым в новом церковном году.

В православных храмах в праздник проходят особые богослужения, а верующие просят у Бога благословения на грядущий год. Подробнее о традициях и запрета этого дня читайте далее в OBOZREVATEL.

История Церковного новолетия корнями уходит во времена Римской империи, где для сбора налогов был установлен период в несколько лет – индикт. Император Октавиан Август в первом веке до нашей эры установил начало нового индикта на день своего рождения – 23 сентября, однако позже, в пятом веке его перенесли на 1 сентября.

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В 537 году император Юстиниан I официально утвердил 1 сентября началом нового года в империи. Православная церковь ввела эту дату и в свой календарь: в этот день стали возносить молитвы Богу о благословении на наступивший год. Таким образом, праздник Успения Пресвятой Богородицы завершает церковный год, а Рождество Божьей Матери – начинает.

14 сентября храмы совершают службы, во время которых верующие просят у Господа благословения. Также упоминается проповедь Спасителя в синагоге Назарета, когда Иисус Христос сказал, что пришел "исцелять сокрушенных сердцем".

Кроме того, в этот день почитается память святого Симеона Столпника, поэтому в народе праздник известен как Семен Летопроводец.

С этого момента обычно прекращались работы в поле; отмечалось осеннее равноденствие. Люди зажигали в домах свечи, почитая уже не такое жаркое Солнце, поэтому 14 сентября называли еще Свадьбой свечки, или Праздником свечки.

Семенов день в народе связан с некоторыми суевериями. В частности, считается, что на 14 сентября нельзя планировать дальнюю дорогу – это якобы грозит бедностью и недугами.

Также запрещалось подметать и пылесосить пол, чтобы не вымести счастье, здоровье и достаток, и выбрасывать остатки пищи со стола – их нужно отдать нуждающимся.

Кроме того, как и в любой другой церковный праздник, под особым запретом – ссоры, конфликты и сквернословие.

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