Какая страна первой встретит Новый год и сколько времени в этот момент будет в Украине

Анна Паскевич
Праздники
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На Кирибати раньше всего на Земле начинается новый календарный день

Первой из стран мира Новый год традиционно встретит тихоокеанское государство Республика Кирибати, которое расположено на островах Лайн. UTC+14, один из трех часовых поясов этого региона, – самый восточный, поэтому здесь раньше всего на Земле начинается новый календарный день.

Так, 00:00 1 января на Кирибати аналогично 12:00 дня 31 декабря по Киеву. Примечательно, что это островная страна является единственным в мире, которое располагается одновременно в двух парах земных полушарий: Северном, Южном, Западном и Восточном.

Первой из стран мира Новый год встретит Республика Кирибати
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В свою очередь, последними Новый год встретят острова Американского Самоа и Ниуэ на юге Тихого океана, а также острова Мидуэй (север Тихого океана). На Кирибати в этот момент будет 01:00 час ночи 2 января, а в Украине – 13:00 1 января.

Как известно, традиция отмечать Новый год 1 января появилась в Древнем Риме во втором веке до нашей эры. Эта дата там ассоциировалась с официальным вступлением консулов в должность.

Последними Новый год встретят острова Американского Самоа, Ниуэ и Мидуэй

В 46 году до н. э. Гай Юлий Цезарь введением собственного, юлианского календаря официально закрепил начало года за датой 1 января.

Празднование Нового года в Риме посвящали языческому богу Янусу, отвечавшему за все начала. От его имени произошло название месяца январь.

Не все государства отмечают Новый год 1 января

Ряд государств мира празднуют Новый год в другие дни. Например, Китай отмечает его во второе новолуние после зимнего солнцестояния, Иран, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан – в весеннее равноденствие, 21 или 22 марта (Навруз), а Бангладеш – 14 апреля (бенгальский Новый год).

00:00 1 января на Кирибати аналогично 12:00 дня 31 декабря по Киеву

В Израиле начало года, праздник Рош ха-Шана, выпадает на 163-й день после праздника Песах, то есть на один из дней в период с 5 сентября по 5 октября.

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