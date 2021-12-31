С наступающим Новым годом 2022! Лучшие поздравления, открытки, картинки и видео

В пятницу, 31 декабря украинцы готовятся встретить Новый, 2022 год, который, согласно китайскому календарю, будет годом Тигра. Этот праздник в нашей стране является одним из самых популярных; его принято встречать в компании близких и друзей.

В ночь на 1 января семьи соберутся за праздничным столом, чтобы поприветствовать начало года, традиционно выпить шампанское, загадать желание и пожелать друг другу всяческих благ. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток и поздравлений с наступающим Новым годом.

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Видео дня

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся...

Пусть удачно паззлы сложатся!

***

Нехай Новий рік, що настає

Вам всі бажання виконує.

І нехай наповнить світлий дім

Затишком, щастям і добром!

Кохання взаємного й достатку,

Комфорту, радості, порядку.

Яскравих зустрічей, друзів надійних,

Усе примножити та зберегти!

***

С наступающим Новым годом!

Пусть он сотрёт обиды, ссоры,

Болезни, неудачи и раздоры!

Пусть Новый год нам принесёт

Здоровья, счастья и удачи,

Тепла, уюта и добра!

Желаю море позитива

Улыбками сверкать всегда!

***

Нехай принесе рік, що настає,

Успіх, везіння, життя без турбот.

Нехай чекають попереду лиш щасливі дні,

Ні горя, ні сліз не доставлять вони.

Хай вдома живуть любов, радість і сміх,

Й супроводжує всі починання успіх!

***

С наступающим Новым годом! Пусть все невзгоды и заботы останутся в уходящем году. Пусть 2022-й войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!

***

З прийдешнім Новим роком! Нехай він принесе в ваш дім усе найкраще: любов, радість, здоров'я та достаток. Нехай 2022 рік буде насичений приємними подіями та емоціями. А близькі та рідні будуть поруч.

***

Вітаю з Новим роком, що настає! Нехай 2021-й, що минає, забере з собою всі проблеми, невдачі, невирішені завдання, а 2022-й накриє лавиною щастя, любові, успіху та процвітання! Бажаю Вам чарівного року, наповненого цікавими зустрічами, захопливими подорожами та безцінними моментами!

Читайте также в OBOZREVATEL: