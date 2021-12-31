С наступающим Новым годом 2022! Лучшие поздравления, открытки, картинки и видео
В пятницу, 31 декабря украинцы готовятся встретить Новый, 2022 год, который, согласно китайскому календарю, будет годом Тигра. Этот праздник в нашей стране является одним из самых популярных; его принято встречать в компании близких и друзей.
В ночь на 1 января семьи соберутся за праздничным столом, чтобы поприветствовать начало года, традиционно выпить шампанское, загадать желание и пожелать друг другу всяческих благ. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток и поздравлений с наступающим Новым годом.С наступающим Новым годом 2022: поздравления в стихах и прозе
С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся...
Пусть удачно паззлы сложатся!
***
Нехай Новий рік, що настає
Вам всі бажання виконує.
І нехай наповнить світлий дім
Затишком, щастям і добром!
Кохання взаємного й достатку,
Комфорту, радості, порядку.
Яскравих зустрічей, друзів надійних,
Усе примножити та зберегти!
***
С наступающим Новым годом!
Пусть он сотрёт обиды, ссоры,
Болезни, неудачи и раздоры!
Пусть Новый год нам принесёт
Здоровья, счастья и удачи,
Тепла, уюта и добра!
Желаю море позитива
Улыбками сверкать всегда!
***
Нехай принесе рік, що настає,
Успіх, везіння, життя без турбот.
Нехай чекають попереду лиш щасливі дні,
Ні горя, ні сліз не доставлять вони.
Хай вдома живуть любов, радість і сміх,
Й супроводжує всі починання успіх!
***
С наступающим Новым годом! Пусть все невзгоды и заботы останутся в уходящем году. Пусть 2022-й войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня!
***
З прийдешнім Новим роком! Нехай він принесе в ваш дім усе найкраще: любов, радість, здоров'я та достаток. Нехай 2022 рік буде насичений приємними подіями та емоціями. А близькі та рідні будуть поруч.
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Вітаю з Новим роком, що настає! Нехай 2021-й, що минає, забере з собою всі проблеми, невдачі, невирішені завдання, а 2022-й накриє лавиною щастя, любові, успіху та процвітання! Бажаю Вам чарівного року, наповненого цікавими зустрічами, захопливими подорожами та безцінними моментами!С наступающим Новым годом 2022: открытки и картинки
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