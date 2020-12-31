Как правильно загадать желание на Новый год, Рождество и Крещение: пять правил

В сети рассказали о пяти главных правилах, как загадать желание на Новый год, Рождество и Крещение.

Список важных правил собрало издание verge.zp.ua. Отмечается, что накануне зимних праздников люди планируют загадывать желание и это отличная светлая традиция, которая у взрослых сохранилась с детских лет.

Все чаще отпускают в космос мечты накануне трех праздников:

Нового года – с 31 декабря на 1 января,

Рождества – с 6 на 7 января,

Крещения – с 18 на 19 января.

На Новый год желание можно загадывать как ровно в полночь, когда идет обратный отсчет часов, так и весь новогодний вечер. Перед тем как начнется веселье, можете посмотреть на огоньки гирлянд, елку, небо и про себя озвучить самое заветное. При этом, дуть в бутылку или сжигать записку с желанием необязательно.

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В рождественский Сочельник лучше загадать желание, когда взойдет первая звезда на небе. В крещенский Сочельник – после наступления темноты 18 января или всю ночь 19 января до утра.

1. Формулировать мечту нужно четко и ясно. Например, нельзя загадывать: "Я хочу остаться в этом городе подольше". Это может случиться, но остановка произойдет, допустим, из-за попадания в больницу или неприятных событий. Лучше говорить так: "Я хочу задержаться в этом городе и счастливо провести время с такими-то людьми".

Кроме того, не советуют загадывать деньги для покупки. Лучше сразу просить то, о чем мечтаете. Описывайте вещь или событие мечты в подробностях и деталях.

2. Желание должно быть хорошим как для вас, так и для окружающих. Не загадывайте никому зла. Не загадывайте хорошее себе, но в ущерб другим – например, "чтобы в меня влюбился муж моей подруги".

3. Нельзя использовать обороты с "не". Неправильно: "Я хочу не болеть в 2021 году". Правильно: "Пусть я и мои близкие будут здоровы в 2021 году".

4. Загадывать любое желание нужно с чистым сердцем. Если вас что-то гложет, на душе скребут кошки, вы сами не верите в исполнение мечты, то лучше ничего не загадывать вовсе. В любом обращении ко всем святым, звездам и Вселенной самое главное – это искренность и вера.

5. Помните: чудеса чаще происходят у тех, кто меньше просит, а чаще благодарит за то, что имеет. К таким людям все хорошие силы притягиваются, будто магнитом.

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