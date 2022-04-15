Лазарева суббота в 2022 г.: когда отмечают в Украине и что строго запрещено в праздник

Лазарева суббота в 2022 году у православных и греко-католиков Украины отмечается 16 апреля. Этот церковный праздник посвящен воспоминанию о чудесном воскрешении праведного Лазаря Иисусом Христом.

Он приходится на субботу перед Вербным воскресеньем, поэтому верующие освящают в храмах веточки вербы и иногда этот праздник называют Вербной субботой. О главных традициях и запретах Лазаревой субботы читайте в материале OBOZREVATEL.

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История Лазаревой субботы

Чудо воскресения праведного Лазаря описывает Евангелие от Иоанна. Лазарь был другом Спасителя; однажды он тяжело заболел и вскоре умер.

Иисус Христос был опечален, узнав о кончине Лазаря. Он пришел к пещере, где похоронили умершего, прочел молитву над праведником и тот воскрес. После своего воскрешения Лазарь прожил еще тридцать лет. Он стал епископом и служил Господу на Кипре, проповедуя веру во Христа.

Что нужно сделать в Лазареву субботу

В этот церковный праздник следует посетить церковную службу, помолиться и причаститься. Верующие в Лазареву субботу молятся Богу о выздоровлении от болезней. Если по какой-то причине не получается сходить в храм, молитву можно прочесть и дома.

Также в этот день готовят веточки вербы для освящения в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья). Продолжается Великий пост – праздничный стол должен быть постным, однако в меню можно включить икру любой рыбы и немного вина.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

В праздник категорически нельзя ругаться и сквернословить, заниматься физическим трудом, работой по дому и на земле, рукоделием. Также под запретом супружеская близость, шумные развлечения и злоупотребление алкоголем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля мир будет отмечать католическую Пасху. Православная Пасха в этом году приходится на 24 апреля.