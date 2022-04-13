Вербное воскресенье 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

Вербное воскресенье в 2022 году православные в Украине и других странах отмечают 17 апреля. Этот один из важнейших церковных праздников посвящен воспоминанию о торжественном прибытии Иисуса Христа в Иерусалим.

Так, официальное название торжества – Вход Господень в Иерусалим. О том, как отмечается Вербное воскресенье, рассказывает OBOZREVATEL.

Символ праздника – верба – напоминает о пальмовых ветвях, которыми Иисуса Христа приветствовали в Иерусалиме. Это событие описывают все четыре Евангелия.

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Так, Спаситель въезжал в столицу Иудеи верхом на осле. Люди осыпали Его путь цветами, ветвями пальмы и одеждой, как подобало встречать царей. Но Сын Божий прибыл туда не для земной власти, а на мученическую смерть во искупление грехов человечества.

Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменила верба, ставшая символом новой жизни и пробуждения.

В субботу перед Вербным воскресеньем храмы служат праздничное богослужение, на которое верующие приносят веточки вербы. Освященную вербу хранят у икон целый год. В некоторых местностях освящение происходит утром в день самого праздника.

В церкви можно поставить свечку и помолиться о близких. Также существует традиция бить освященной вербой друг друга, приговаривая: "Не я бью, верба бьет!", или съесть девять вербовых почек – это сулит здоровье и благополучие.

В праздник категорически нельзя заниматься физическим трудом, стиркой, уборкой, рукоделием, ремонтом, а также злиться, желать зла кому-либо и злословить.

Шумные застолья, развлечения, свадьбы, венчания и крещение детей также под запретом.

В Вербное воскресенье продолжается Великий пост, однако в честь праздника верующим позволяются к употреблению рыба и немного красного вина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля мир отмечает католическую Пасху. В 2022 году она опережает православную на одну неделю.