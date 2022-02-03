Пасха 2022 в Украине: история, традиции и запреты важнейшего христианского праздника

В 2022 году Пасха в Украине будет отмечаться 24 апреля. Этот главный церковный праздник посвящен Воскресению Иисуса Христа.

Пасха символизирует переход от смерти к жизни, от рабства греха к свободе, любви и добру. О главных традициях и запретах праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

В основу празднования Пасхи положена евангельская история о Воскресении Сына Божьего. Согласно Евангелию от Иоанна, Иисус Христос принял крестную смерть 14-го числа еврейского месяца нисана – в день, когда иудеи традиционно жертвовали ягнят на праздник Песах (установленный в память об исходе из Египта).

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При этом Спаситель знал, что один из Его ближайших учеников – Иуда – предаст Его за 30 серебряников. Христос был распят на кресте, став Агнцем Божьим, а Его ученики похоронили Его в пещере недалеко от горы Голгофы, вход в которую закрыли большим камнем.

В воскресенье к Гробу Господня пришли жены-мироносицы с ароматным маслом, чтобы провести ритуал умащения тела Христа. Они увидели, что вход в пещеру открыт, а ангел возвестил им о Воскресении Иисуса.

В течение семи недель перед Пасхой православные соблюдают строгий Великий пост – это время покаяния и духовной подготовки к празднику.

В ночь на Светлое Христово Воскресенье в храмах проходит пасхальная служба, прославляющая Воскресение Христа, примирению Бога и человека, победу добра над злом и жизни над смертью. Верующие берут в церковь пасхальные корзины, чтобы освятить главные блюда – паски, крашанки и писанки, молочные продукты, мясо, соль.

После церковной службы семьи садятся за пасхальную трапезу, которую принято начинать с паски и крашеных яиц. В день праздника приветствуют друг друга словами: "Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!".

В день Пасхи запрещено работать по дому, на земле, охотиться, рыбачить и в целом заниматься любым физическим трудом.

Также категорически нельзя грустить, плакать, вступать в конфликты, спорить, злословить, осуждать других. В церкви нельзя освящать алкоголь (употреблять в небольшом количестве разрешается), выбрасывать освященную еду и ее остатки – их необходимо сжечь, закопать, отдать животным или птицам.

Кроме того, на Пасху нельзя ходить на кладбище – для поминания умерших предусмотрена родительская суббота после праздника. Гадания, как и в любой другой день, также категорически запрещены.

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