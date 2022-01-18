Крещенский сочельник 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки
В канун Крещения, 18 января православные верующие в Украине отмечают Крещенский сочельник. В этот день принято соблюдать строгий пост, а в храмах начинают освящать воду.
После посещения церковной службы существует традиция купаться в иордани – проруби, прорубленной в форме креста. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Крещенским сочельником в стихах и прозе
У Водохресний святвечір бажаю вам щастя.
Нехай не трапляться з вами напасті.
Святою водою свій дім окропіть
В життя свою силу та радість впустіть!
***
В Крещенский сочельник
Желаю вам счастья,
Пускай обойдут
Стороною ненастья,
Святою водой
Окропите свой дом,
Покой и уют
Поселились чтоб в нем.
Забудьте обиды,
Не помните зло
И будет на сердце
Светло и тепло.
***
На святвечір Водохресний
Побажаю Вам добра,
Щоби змила негаразди
Чиста і свята вода.
Хай сім'я живе щасливо,
Віри міцної в серцях,
Хай Господь дає вам сили
Й подарує блиск в очах.
***
Вітаю з Хрещенським святвечором! Хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як січневі морози, усмішка – яскравою, як січневе сонце, а помисли – світлими, як січневий день. Щоб сім'я була міцною і жила в достатку, щоб усі бажання та мрії виконувались. Зі святом!
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В Крещенский сочельник желаю света, счастья, любви, добра, надежды и радости, крепкой семьи, удачи на жизненном пути, благодати и достатка.
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Цього святкового вечора напередодні Водохреща хочу побажати миру, достатку, благополуччя. Бажаю, щоб усі були здорові, радісні та щасливі. Нехай ангел-хранитель стоїть на сторожі добра, захищає вашу сім'ю та допомагає у всьому.Открытки и картинки на Крещенский сочельник
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Крещением Господним, а также молитвы, которые читают в этот большой праздник. Считается, что на Крещение можно попросить высшие силы об исполнении заветного желания.
По материалам: pozdravok.ru.