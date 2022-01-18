Крещенский сочельник 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки

В канун Крещения, 18 января православные верующие в Украине отмечают Крещенский сочельник. В этот день принято соблюдать строгий пост, а в храмах начинают освящать воду.

После посещения церковной службы существует традиция купаться в иордани – проруби, прорубленной в форме креста. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.

У Водохресний святвечір бажаю вам щастя.

Нехай не трапляться з вами напасті.

Святою водою свій дім окропіть

В життя свою силу та радість впустіть!

***

В Крещенский сочельник

Желаю вам счастья,

Видео дня

Пускай обойдут

Стороною ненастья,

Святою водой

Окропите свой дом,

Покой и уют

Поселились чтоб в нем.

Забудьте обиды,

Не помните зло

И будет на сердце

Светло и тепло.

***

На святвечір Водохресний

Побажаю Вам добра,

Щоби змила негаразди

Чиста і свята вода.

Хай сім'я живе щасливо,

Віри міцної в серцях,

Хай Господь дає вам сили

Й подарує блиск в очах.

***

Вітаю з Хрещенським святвечором! Хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як січневі морози, усмішка – яскравою, як січневе сонце, а помисли – світлими, як січневий день. Щоб сім'я була міцною і жила в достатку, щоб усі бажання та мрії виконувались. Зі святом!

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В Крещенский сочельник желаю света, счастья, любви, добра, надежды и радости, крепкой семьи, удачи на жизненном пути, благодати и достатка.

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Цього святкового вечора напередодні Водохреща хочу побажати миру, достатку, благополуччя. Бажаю, щоб усі були здорові, радісні та щасливі. Нехай ангел-хранитель стоїть на сторожі добра, захищає вашу сім'ю та допомагає у всьому.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Крещением Господним, а также молитвы, которые читают в этот большой праздник. Считается, что на Крещение можно попросить высшие силы об исполнении заветного желания.

По материалам: pozdravok.ru.