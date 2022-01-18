Крещенский сочельник 2022: что категорически нельзя делать накануне большого праздника

Во вторник, 18 января православные украинцы отмечают Крещенский сочельник. Другие названия праздника – Крещенский святвечер, Голодный вечер, Голодная кутья.

В церковном календаре этот день известен как Навечерие Богоявления. О традициях праздника и его главных запретах читайте в материале OBOZREVATEL.

Слово "навечерие" означает канун церковного торжества, а Богоявлением называют праздник Крещения, поскольку в этот день вспоминают о том, что Господь явил Себя в трех Ипостасях: Бог Сын – Иисус Христос, Принявший крещение, Святой Дух, Сошедший на Спасителя в виде голубя, и Бог Отец – голос с небес, изрекший: "Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

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Крещенский сочельник – день строгого поста. Как и в Рождественский святвечер, есть нельзя до появления первой звезды, а ужин начинают после церковной службы с постной кутьи.

18 января начинают освящать воду. Крещенскую, или богоявленскую воду хранят возле икон весь год. Считается, что она способна лечить от болезней и защищать от зла.

В канун Крещения нельзя есть до первой звезды, а ужин должен быть постным. Согласно поверью, нельзя стирать и одалживать деньги.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся, распивать алкоголь, а также гадать – церковь считает это большим грехом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в праздник Крещения Господня. В православии он имеет статус великого двунадесятого торжества.