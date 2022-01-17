Молитвы на Крещение Господне 2022: как обращаться к Богу и о чем можно просить

Крещение Господне, которое ежегодно отмечается 19 января, – один из главных христианских праздников, который отмечается еще с апостольских времен.

Православные храмы в этот день совершают праздничную литургию и великое водосвятие. Верующие возносят особые молитвы, кратко описывающие события Крещения Иисуса Христа, а также просят Бога о даровании сил для духовного очищения и сохранения такой чистоты. OBOZREVATEL публикует несколько молитв, которые принято читать в праздник.

Тропарь и кондак – богослужебные песнопения, которые воспевают содержание церковного праздника. А величание исполняется в честь Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы или святого во время праздничного богослужения.

Видео дня

В этой молитве можно попросить об исполнении заветного желании, обратившись к Иисусу Христу.

Эту молитву верующие читают перед тем, как окунуться в Иордань – освященную прорубь, которую традиционно прорубают на Крещение.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Крещением Господним. Накануне этого большого праздника в Украине отмечают Крещенский сочельник, или Голодную кутью.