Крещение Господне 2022: дата, главные традиции и запреты великого праздника

Ежегодно 19 января православные в Украине и других странах отмечают Крещение Господне. В 2022 году оно приходится на среду.

Этот великий христианский праздник посвящен крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан и сошествии на Него Святого Духа. Как отмечается Крещение Господне и что под запретом, читайте в материале OBOZREVATEL.

Крещение Господне отмечается еще с апостольских времен. В этот день христиане вспоминают, как Спаситель, Которому на тот момент было 30 лет, пришел к пророку Иоанну Предтече для крещения в речке Иордан.

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Иоанн считал, что недостоин крестить Христа, но Иисус ответил, что такова Божья воля. Во время Таинства крещения на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя, а голос с небес поведал, что Иисус Христос – Сын Божий. Своим крещением Спаситель показал, что перед Богом все равны, даже Он сам.

В канун праздника, 18 января отмечается Крещенский сочельник – день строгого поста. В само Крещение верующие посещают церковную службу.

Считается, что в праздник вода приобретает целительную силу. Ее освящают в церкви или набирают в реке, а затем ею умываются.

Один из самых популярных обрядов в Украине – крещенские купания. В водоемах вырубают крест, освящают и окунаются в образовавшейся проруби. Некоторые считают, что таким образом можно смыть с себя грехи и что от такого купания невозможно заболеть.

Примечательно, что многие служители церкви называют эту традицию языческой, поскольку Библия не упоминает о купаниях на Крещение. Кроме того, в других христианских странах не существует такого обычая.

В Крещение нельзя работать по дому, заниматься физическим трудом, конфликтовать, злословить, набирать святую воду с негативными мыслями, распивать алкогольные напитки и есть перед окунанием в прорубь.

Кроме того, категорически нельзя гадать – церковь любую магию считает большим грехом. Женщинам нельзя окунаться в прорубь в нижнем белье или купальнике – следует надеть закрытую рубашку, желательно новую.

В праздник Крещения церковь не совершает венчаний.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечают православные украинцы в январе 2022 года. О том, сколько выходных выпадает на первый месяц года, читайте в материале по ссылке.