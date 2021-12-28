Конкурсы на Новый год 2022: топ-5 развлечений для взрослых и детей

Конкурсы – прекрасный способ встретить Новый год большой компанией. Так, одна из примет гласит: чем веселее отметишь праздник – тем лучше пройдет следующий год.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку веселых конкурсов для празднования наступления 2022 года, в которых смогут поучаствовать как взрослые, так и дети.

Этот конкурс будет интересен и для детей, и для взрослых. Участников делят на небольшие команды, после чего каждый надевает плотные рукавицы (варежки или перчатки). Команды получают несложный пазл с небольшим количеством деталей – победит та, которая быстрее соберет картинку.

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В этом конкурсе участвуют мужчины. На тарелку кладут количество вареных яиц, равное количеству участников. Игрокам говорят, что им нужно по очереди разбить о свой лоб по одному яйцу и что одно из них сырое, а остальные – вареные (в действительности все вареные). Желательно, чтобы участников конкурсов было не более пяти – иначе они начнут догадываться, что их разыгрывают.

Этот популярный конкурс подойдет для компании с детьми. Участникам с завязанными глазами дают попробовать разные новогодние блюда, после чего им нужно разгадать рецепт. Добавить веселья в конкурс можно, если дать участникам необычное сочетание блюд, например салат с конфетами.

Участники конкурса по жребию достают картинки с изображением знаков зодиака (животных по годам и знаков по месяцам), а затем при помощи жестов и мимики показывают их. Те, чьи пантомимы будут разгаданы зрителями, награждаются призами.

Для этого конкурса нужно изготовить "снежки" из скомканных листов. Такие снежки участники конкурса, разделенные на команды, бросают в корзину. Побеждает та команда, участники которой совершает наибольшее количество попаданий.

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