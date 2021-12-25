Тосты и смешные пожелания на Новый год 2022: подборка прикольных поздравлений
В ночь с 31 декабря на 1 января украинцы будут встречать Новый, 2022 год. Праздник принято отмечать весело, в кругу близких и друзей, с шампанским и традиционным застольем.
Чтобы новогодняя ночь стала яркой и запоминающейся, слова поздравлений желательно подготовить заранее. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку забавных тостов и пожеланий к Новому году.
Тосты на Новый год 2022
Давайте вип'ємо за Діда Мороза та Снігуроньку: скільки себе пам'ятаю, – не хворіють, не старіють і гроші на подарунки завжди є! За те, щоб ми також були такими!
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В Новый год одного из гостей спрашивают: – Зачем ты закрываешь глаза, когда пьешь? – Видите ли, я пообещал жене, что не загляну в рюмку. За добросовестное исполнение новогодних обещаний!
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Бажаю всім під Новий рік я стільки грошей, як сніжинок на нашій вулиці!
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Давайте выпьем за то, чтобы у наших детей были богатые родители! А у наших родителей – богатые дети! Всех с Новым годом!
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Багато хто асоціює сьогоднішнє свято з келихом ігристого. Так нехай же майбутній рік стане таким же вируючим, легким, солодким і хвилюючим, як шампанське. Вітаю всіх!
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Вип'ємо за красивих, розумних, добрих, чесних, сміливих, а головне – скромних! Адже ми – така рідкість!
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С Новым годом! Желаю шумной и яркой жизни, как разноцветные хлопушки. Пусть она будет искрящейся, красивой и блестящей, как новогодняя елка. И пускай каждый день проходит с таким же сказочным и волшебным настроением, как сегодня! С праздником!
Смешные пожелания на Новый год 2022
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живет,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
***
Тигр ввірвався з Новим роком
І бажає, щоб під боком
Була своя власна хата
На емоції багата.
Щоби в гаражі – машини,
І підкорені вершини.
Щоб здоров’я було в нормі,
Ну а тіло – в гарній формі.
День за днем, і крок за кроком…
З новим щастям, з Новим Роком!
***
Поздравляю с Новым годом!
Вам желаю не работать,
Только деньги получать,
Тратить их и не считать.
Про врачей забыть навечно,
Молодым быть бесконечно,
Веселиться, не грустить,
С позитивом в сердце жить!
***
Новий рік біжить до вас,
Та дає такий наказ:
Щоб бабло на вас напало,
Та весь рік не відбувало.
Ще торбиночка добра
Щоб завжди у вас була,
А кохання – як зірок,
Величезнійший мішок.
Хай усі здійсняться мрії,
Щоб були весь рік щасливі!
***
Хай жде вас цілий рік релакс,
Хай в гаманці до бакса бакс,
І гривня з євро там хай теж,
І щастя рік увесь без меж!
***
Нехай горить ялинка,
Цілує "половинка",
Нехай несуться кури,
І підростає свинка.
Хай гривня укріпляється,
Сніжком хай шлях встеляється,
Вітання з Новим роком шлю,
Хай весело гуляється!
***
Пусть Дед Мороз не забудет исполнить все пожелания, президент в полночь пообещает что-то оригинальное, а соседи наберут самых красочных петард для праздничного салюта. Отдайте уходящему году мешок со всеми долгами, неприятностями и невзгодами, обратный адрес не указывайте. С Новым, 2022 годом!
***
Нехай олів'є не встигне пропасти, а холодець – скиснути. Хай Дід Мороз добереться до тебе і подарує подарунки точно за списком. Вітаю з Новим роком і від щирого серця бажаю здоров'я, веселощів і щастя. І пам'ятай: жодних неврозів, склерозів та виносів мозку у новому році! Тільки позитивні емоції, круті ідеї та вдалі дні! На старт, до нового успіху!
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Бажаю, щоб в прийдешньому році підробленою була тільки ватяна борода в Дідуся Мороза. А все інше – любов, дружба, взаєморозуміння і, звичайно ж, подарунки під ялинкою були справжніми. З Новим щастям!
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как встречать год Тигра, чтобы он прошел удачно, какую еду нельзя готовить и какие вещи – надевать.
О том, какие подарки нельзя дарить на Новый год, читайте в материале по ссылке.
По материалам: pozdravok.ru, mobilecards.com.ua.