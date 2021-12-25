Тосты и смешные пожелания на Новый год 2022: подборка прикольных поздравлений

В ночь с 31 декабря на 1 января украинцы будут встречать Новый, 2022 год. Праздник принято отмечать весело, в кругу близких и друзей, с шампанским и традиционным застольем.

Чтобы новогодняя ночь стала яркой и запоминающейся, слова поздравлений желательно подготовить заранее. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку забавных тостов и пожеланий к Новому году.

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Тосты на Новый год 2022

Давайте вип'ємо за Діда Мороза та Снігуроньку: скільки себе пам'ятаю, – не хворіють, не старіють і гроші на подарунки завжди є! За те, щоб ми також були такими!

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В Новый год одного из гостей спрашивают: – Зачем ты закрываешь глаза, когда пьешь? – Видите ли, я пообещал жене, что не загляну в рюмку. За добросовестное исполнение новогодних обещаний!

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Бажаю всім під Новий рік я стільки грошей, як сніжинок на нашій вулиці!

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Давайте выпьем за то, чтобы у наших детей были богатые родители! А у наших родителей – богатые дети! Всех с Новым годом!

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Багато хто асоціює сьогоднішнє свято з келихом ігристого. Так нехай же майбутній рік стане таким же вируючим, легким, солодким і хвилюючим, як шампанське. Вітаю всіх!

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Вип'ємо за красивих, розумних, добрих, чесних, сміливих, а головне – скромних! Адже ми – така рідкість!

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С Новым годом! Желаю шумной и яркой жизни, как разноцветные хлопушки. Пусть она будет искрящейся, красивой и блестящей, как новогодняя елка. И пускай каждый день проходит с таким же сказочным и волшебным настроением, как сегодня! С праздником!

Смешные пожелания на Новый год 2022

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живет,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

Тигр ввірвався з Новим роком

І бажає, щоб під боком

Була своя власна хата

На емоції багата.

Щоби в гаражі – машини,

І підкорені вершини.

Щоб здоров’я було в нормі,

Ну а тіло – в гарній формі.

День за днем, і крок за кроком…

З новим щастям, з Новим Роком!

***

Поздравляю с Новым годом!

Вам желаю не работать,

Только деньги получать,

Тратить их и не считать.

Про врачей забыть навечно,

Молодым быть бесконечно,

Веселиться, не грустить,

С позитивом в сердце жить!

***

Новий рік біжить до вас,

Та дає такий наказ:

Щоб бабло на вас напало,

Та весь рік не відбувало.

Ще торбиночка добра

Щоб завжди у вас була,

А кохання – як зірок,

Величезнійший мішок.

Хай усі здійсняться мрії,

Щоб були весь рік щасливі!

***

Хай жде вас цілий рік релакс,

Хай в гаманці до бакса бакс,

І гривня з євро там хай теж,

І щастя рік увесь без меж!

***

Нехай горить ялинка,

Цілує "половинка",

Нехай несуться кури,

І підростає свинка.

Хай гривня укріпляється,

Сніжком хай шлях встеляється,

Вітання з Новим роком шлю,

Хай весело гуляється!

***

Пусть Дед Мороз не забудет исполнить все пожелания, президент в полночь пообещает что-то оригинальное, а соседи наберут самых красочных петард для праздничного салюта. Отдайте уходящему году мешок со всеми долгами, неприятностями и невзгодами, обратный адрес не указывайте. С Новым, 2022 годом!

***

Нехай олів'є не встигне пропасти, а холодець – скиснути. Хай Дід Мороз добереться до тебе і подарує подарунки точно за списком. Вітаю з Новим роком і від щирого серця бажаю здоров'я, веселощів і щастя. І пам'ятай: жодних неврозів, склерозів та виносів мозку у новому році! Тільки позитивні емоції, круті ідеї та вдалі дні! На старт, до нового успіху!

***

Бажаю, щоб в прийдешньому році підробленою була тільки ватяна борода в Дідуся Мороза. А все інше – любов, дружба, взаєморозуміння і, звичайно ж, подарунки під ялинкою були справжніми. З Новим щастям!

***

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как встречать год Тигра, чтобы он прошел удачно, какую еду нельзя готовить и какие вещи – надевать.

О том, какие подарки нельзя дарить на Новый год, читайте в материале по ссылке.

По материалам: pozdravok.ru, mobilecards.com.ua.