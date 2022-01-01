Католики 1 января отмечают Торжество Пресвятой Богородицы: в чем суть праздника

В субботу, 1 января католическая церковь отмечает Торжество Пресвятой Богородицы, или Праздник Марии – Царицы мира. Этот день, посвященный Божьей Матери Деве Марии, имеет у западных христиан наивысший статус – торжества.

Посещение мессы сегодня считается для верующих обязательным. Торжество Пресвятой Богородицы завершает собой Октаву Рождества; его праздновали еще в 6 веке.

В 13-14 столетиях его вытеснил праздник Обрезания Господня, а в 1931 году для всей церкви был установлен праздник Материнства Пресвятой Девы, который отмечался 11 октября.

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В 1974 году папа римский Павел VI отменил праздник 11 октября и учредил Торжество Пресвятой Богородицы 1 января, однако часть католиков по старой традиции продолжают отмечать праздник Девы Марии в октябре.

Пресвятая Богородица, Дева Мария, мать Иисуса Христа – величайшая из святых в христианстве. Ее безгрешность была особой благодатью, которая не была присуща никакому другому тварному существу.

О ее чистоту от греха говорит евангельское определение "благодатная", поскольку нравственный порок не может быть совместим с полнотой божественной благодати.

Матери Спасителя также отводят роль посредницы между Иисусом Христом и людским родом. В католицизме признано, что, поскольку Богородица родила Сына Божьего, Который является источник всякой благодати, благодаря ей эта благодать сообщается людям.

В 1950 году папа римский Пий XII провозгласил, что "Пренепорочная Дева, предохраненная от всякой скверны первородного греха, завершив путь земной жизни, была взята телом и душой в небесную славу..."

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