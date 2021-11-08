Пасха 2022 в Украине: дата праздника у православных и католиков

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Пасха 2022

Пасха в 2022 году в Украине отмечается 24 апреля. В этот день важнейшее христианское торжество празднуют православные верующие. Католики, в свою очередь, Светлое Христово Воскресенье отмечают на неделю раньше, 17 апреля.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, день православной Пасхи является государственным выходным. Поскольку традиционно праздник приходится на воскресенье, понедельник после него, 25 апреля, согласно 67 статье КЗоТУ, также является нерабочим.

Пасха в 2022 году в Украине отмечается 24 апреля
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Пасха – древнейший и самый главный праздник христианства, посвященный Воскресению Спасителя Иисуса Христа. Он символизирует переход от смерти к жизни, освобождение от рабства греха и переход к свободе, любви и добру.

Как известно, дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю, что делает ее переходящим праздником. Она приходится на воскресенье, следующее за полнолунием после дня весеннего равноденствия (21 марта).

Католическая церковь вычисляет дату Пасхи по григорианским пасхалиям

Для определения даты православная церковь использует специальные таблицы – так называемые александрийские пасхалии.

При этом православное торжество не может совпадать с еврейским Песахом, согласно хронологии библейских событий. Поэтому, если так происходит, Светлое Христово Воскресенье переносится на неделю вперед.

Для определения даты Пасхи православная церковь использует александрийские пасхалии

Католическая церковь вычисляет дату Пасхи по григорианским пасхалиям, в основу которых положен григорианский календарь. Поэтому нередко у католиков Пасха отмечается раньше Песаха или в один день с ним, или даже может праздноваться раньше православной более чем на месяц.

Ранее OBOZREVATEL назвал даты празднования Пасхи до 2030 года. У православных христиан и католиков праздник обычно приходится на разные дни, однако дважды в течение этого периода совпадает.

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