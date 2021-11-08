Пасха 2022 в Украине: дата праздника у православных и католиков

Пасха в 2022 году в Украине отмечается 24 апреля. В этот день важнейшее христианское торжество празднуют православные верующие. Католики, в свою очередь, Светлое Христово Воскресенье отмечают на неделю раньше, 17 апреля.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, день православной Пасхи является государственным выходным. Поскольку традиционно праздник приходится на воскресенье, понедельник после него, 25 апреля, согласно 67 статье КЗоТУ, также является нерабочим.

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Пасха – древнейший и самый главный праздник христианства, посвященный Воскресению Спасителя Иисуса Христа. Он символизирует переход от смерти к жизни, освобождение от рабства греха и переход к свободе, любви и добру.

Как известно, дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю, что делает ее переходящим праздником. Она приходится на воскресенье, следующее за полнолунием после дня весеннего равноденствия (21 марта).

Для определения даты православная церковь использует специальные таблицы – так называемые александрийские пасхалии.

При этом православное торжество не может совпадать с еврейским Песахом, согласно хронологии библейских событий. Поэтому, если так происходит, Светлое Христово Воскресенье переносится на неделю вперед.

Католическая церковь вычисляет дату Пасхи по григорианским пасхалиям, в основу которых положен григорианский календарь. Поэтому нередко у католиков Пасха отмечается раньше Песаха или в один день с ним, или даже может праздноваться раньше православной более чем на месяц.

Ранее OBOZREVATEL назвал даты празднования Пасхи до 2030 года. У православных христиан и католиков праздник обычно приходится на разные дни, однако дважды в течение этого периода совпадает.