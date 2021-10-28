Как вырезать тыкву на Хеллоуин: 10 простых шагов для изготовления "фонаря Джека"

Один из главных атрибутов празднования Хеллоуина – так называемый фонарь Джека, то есть тыква с прорезами в форме глаз и рта, внутрь которой помещается свечка. Такая тыква символизирует неприкаянные, блуждающие по земле человеческие души.

Изготовить ее можно и дома, пишет Express. При этом не стоит ограничиваться простым и скучным дизайном только потому, что вы никогда раньше не делали этого.

1. Тщательно выбирайте тыкву. Можно взять овощ любой формы, цвета и размера, но лучше всего для изготовления фонаря Джека подойдет твердый плод с минимальным количеством синяков и мягких пятен.

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2. Протрите и накройте рабочую поверхность картоном, газетой или листом пластмассы, подготовьте инструмент для вырезания. При использовании острых предметов необходимо быть осторожным при и всегда следить за детьми.

3. Вырезайте тыкву снизу, а не сверху. Это упростит извлечение семян и создаст более обтекаемую форму.

4. Прорежьте вглубь настолько, насколько сможете.

5. Перед тем, как вырезать узор, очистите тыкву от всех семечек и нитей.

6. Поскребите внутренности тыквы большой ложкой и не забудьте утончить стороны, на которых вы будете вырезать рисунок. Старайтесь достичь толщины стенки примерно в один дюйм.

7. Используйте шаблон, чтобы вырезать узор. Вы можете его самостоятельно набросать на бумаге или распечатать шаблон, взятый из сети.

8. Приклейте трафарет к тыкве и нанесите на нее рисунок, сделав несколько отверстий вдоль линий.

9. Затем уберите бумагу и натрите рисунок мукой – так вам легче будет соединить отверстия при вырезании.

10. Не бойтесь проявить креативность – можно использовать разнообразные шаблоны из сети. Также можно попытаться срезать части тыквы на разной глубине, чтобы добиться более четкого эффекта.

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