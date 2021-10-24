Как сделать макияж на Хэллоуин в домашних условиях: самые жуткие идеи. Видео

Стилисты обычно требуют большие суммы за праздничный грим на Хэллоуин. Однако макияж можно сделать и собственноручно, используя обычную краску, салфетки, скотч и овсянку.

Визажист Каролина Грицют демонстрирует в своем блоге, как самостоятельно создать реалистичный образ на тематическую вечеринку с помощью подручных материалов. OBOZREVATEL собрал фото и видео невероятных перевоплощений до и после праздничного грима (чтобы посмотреть видеогайд, как делать такой макияж, доскролльте страницу до конца).

Макияж на Хэллоуин должен быть устрашающим и оригинальным. Блогер решила приклеить сладкий леденец себе на щеку, как будто он проходит сквозь кожу.

Видео дня

Каролина приклеила салфетки на шею и залила ее красной краской, а получилось как будто у нее открытая рана.

Визажист приклеила овсянку на лицо, залив ее краской.

Жуткий макияж на Хэллоуин сделан с помощью краски, искусственных зубов и обычной косметики:

Для полноты образа Каролина продумала прическу на Хэллоуин. Девушка покрасила волосы в зеленый цвет.

Визажист обмотала голову пищевой пленкой, а затем бумажным скотчем. После этого покрасила "кожу" в телесный оттенок. Для большей реалистичности образа добавила искусственную кровь и зубы.

Девушка сделала макияж с помощью обычной бумаги и жидкой краски.

Блогер заклеила рот несколькими слоями салфеток, затем разрезала их и сшила старыми нитками.

При создании сложного макияжа на Хэллоуин девушки тратят средства на профессиональный грим. Не обязательно ради одного образа покупать десятки пигментов, которые потом будут ненужными. Оригинальный макияж можно сделать обычными средствами.

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