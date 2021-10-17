От 'Игры в кальмара' до Харли Квин и Теда Лассо: самые трендовые костюмы на Хэллоуин-2021

Многообразие и дизайн костюмов в Голливуде стали значительно ярче и разнообразней за последние годы. Герои таких известных сериалов и кино как "Игра в кальмара", "Тед Лассо", "Отряд самоубийц" и другие иконы поп-культуры – вызывают восхищение миллионов зрителей по всему миру. Собрали для вас лучшие костюмы на Хэллоуин из ваших любимых телешоу и фильмов этого года, которых хватит на неделю торжеств.

Как создать для себя костюм для перевоплощения в любимого киногероя рассказало издание Variety.

Участники и охранники "Игры в кальмара"

Пожалуй самым популярным образом в этом году во время Хэллоуина будут персонажи сериала "Игра в кальмара" от Netflix. Зеленые и красные комбинезоны уже поступили в продажу с номерами любимых персонажей корейского триллера и стали бестселлерами на Amazon.

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Если же вы хотите перевоплотиться именно в таинственного злодея, то вам кроме красного комбинезона понадобится безликая черная маска с кругом, квадратом или треугольником, чтобы завершить образ одного из охранников игры.

Ким Кардашьян на Met Gala

Нынешний образ светской львицы Ким Кардашьян вызвал настоящий восторг у ценителей высокой моды. Воспроизвести этот костюм довольно просто, достаточно приобрести полный облегающий боди черного цвета. Для большего сходства его можно дополнить черной шалью или плащом.

Принцесса Диана

Актриса Кристен Стюарт, которая сыграла роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер", оживила интерес к образу легендарной королевской леди. Кроме того, ее узнаваемый костюм для спортивного отдыха собрать очень просто. Вам нужны только велосипедные шорты и толстовка с символикой Гарварда. Именно в этой одежде ее чаще всего видели во время пробежек по улицам Лондона.

Члены экипажа из игры "Among Us"

Яркие персонажи этой мегапопулярной компьютерной игры будут особенно по душе детям. Хотя они также подойдут для семейных развлечений или игр в кругу друзей. Чтобы стать похожим на одного из персонажей можно приобрести костюм астронавта в стиле фанк, выбрав цвет который вам больше нравится.

Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц"

Образ злодейки Харли Квинн с DC имел просто взрывной эффект среди фанатов фильма. Чтобы максимально походить на нее придется приобрести специальный кожаный костюм для косплея и парик с фирменной прической Харли.

Для более простого образа стоит подобрать красное платье, которое можно дополнить временными татуировками, которые украшали кожу героини в фильме.

Круэлла де Виль в фильме "Круэлла"

Наряды Круэллы де Виль удивляли воображение еще со времени выхода кинофильма "101 далматинец", но настоящий фурор образ Эммы Стоун, которая выполнила ее роль в фильме "Круэлла". Для воспроизведения ее костюма понадобится черный приталенный пиджак, накидка и леггинсы. А для полного сходства придется приобрести черно-белый парик.

Кэсси в фильме "Перспективная девушка"

Многим запомнилась именно финальная сцена этой черной комедии. А именно Кэсси в образе медсестры с разноцветным волосами. Этот игривый костюм прекрасно подойдет для хэллоуинской вечеринки. Чтобы повторить стиль киногероини достаточно приобрести белый халат медсестры и парик цвета радуги.

Тед в "Теде Лассо"

Комедийный телесериал "Тед Лассо" от Apple TV + имел огромный успех среди зрителей. Именно во время Хэллоуина можно переодеться в харизматичного и веселого тренера команды "Ричмонд" Теда Лассо. И это на самом деле очень просто, достаточно надеть темно-синий спортивный костюм, а в довершение, украсить свое лицо фирменными накладными усами для полного сходства с персонажем.

Мейр Шиен из сериала "Мейр с Исттауна"

А этот костюм понравится фанам детективного сериала от HBO "Мейр с Исттауна". Чтобы перевоплотиться в этого детектива полиции понадобится несколько веселых аксессуаров. Прежде всего, чехол для бутылки Rolling Rock. Также детектив Мейр снимает напряжение никотином, поэтому вам понадобится фальшивый вейп. И куда же без полицейского значка, который является неотъемлемой частью ее образа. А напоследок, в родном городе Мейр всегда ветрено – поэтому никак не обойтись без снуда (серого шарфа).

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