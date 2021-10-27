10 необычных идей детских костюмов на Хэллоуин. Фото
Дети обожают представлять себя героями разных мультфильмов. А Хэллоуин – прекрасный повод порадовать малыша и помочь ему перевоплотиться в любимого персонажа.
Устройте незабываемую фотосессию и просто посмейтесь от души. OBOZREVATEL собрал самые интересные варианты образов для детей на Хэллоуин.
Маленькой девочке надели седой парик и дали ходунки.
Мальчик примерил образ Гарри Поттера из "Тайной комнаты" и притворился, что приручил трехглавого пса.
Школьник придет на вечеринку Хэллоуина в костюме героя с игры "Jetpack".
Самое необычное – просто: малышу нарисовали усы и он стал копией Альберта Эйнштейна.
Малыш в костюме Эдварда Руки-ножницы стал звездой соцсетей.
Девочка в образе Фриды Кало принимала участие в тематической фотосессии в честь Хэллоуина.
Малышей покрасили в синий цвет, и они стали похожи на Смурфиков.
Девочка надела платье, как у Одры Хэпберн из фильма "Завтрак у Тиффани".
Маленькая красавица надела платье любимой принцессы Бель, а ее пушистый пес превратился в чудовище.
Родители помогли сделать костюм улитки для дочери.
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